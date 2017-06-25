sputnik.arabic

قال قائد في قوات الحشد الشعبي، حامد الشندوخ، اليوم الأحد 25 يونيو/حزيران، إن الجيش الأمريكي نشر قوات برية تابعة له بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا والأردن.