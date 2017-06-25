sputnik.arabic

ظهر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، وهو يستقبل حكام الإمارات والمهنئين بمناسبة عيد الفطر.
أكدت الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر أنه تم إطلاق سراح المطربة السورية أصالة نصري بعد القبض عليها في مطار بيروت بتهمة حيازة مخدرات.
قال وزير الدفاع السوري من الجبهة الجنوبية: "قواتنا وحلفاؤنا أكثر عزماً على مواصلة حربنا ضد الإرهابيين وتقويض أوهام داعميهم".
أكد دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن موسكو تعول على تبني حزمة من الوثائق بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا، في ختام محادثات أستانا في 4-5 من الشهر القادم.
أقامت جمعية الصواري الأهلية، احتفالية في مدينة اللاذقية السورية بعيد الفطر، بعنوان "أعيادنا باقية".
قال مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي"، إنه روسيا ولعدة عقود تحاول تقويض الديمقراطية في الولايات المتحدة.
قال قائد في قوات الحشد الشعبي، حامد الشندوخ، اليوم الأحد 25 يونيو/حزيران، إن الجيش الأمريكي نشر قوات برية تابعة له بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا والأردن.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، أن روسيا لا ترى أي عقبات أمام احتمال بيع الأسلحة إلى تركيا.
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