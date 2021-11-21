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https://arabic.sputniknews.com/20211121/آبل-تسمح-لموظفيها-بالحديث-عن-مشاكلهم-في-العمل-والأجور-خارج-حدود-الشركة-1050763416.html
‏آبل تسمح لموظفيها بالحديث عن مشاكلهم في العمل والأجور "خارج حدود الشركة"
‏آبل تسمح لموظفيها بالحديث عن مشاكلهم في العمل والأجور "خارج حدود الشركة"
كشفت مذكرة داخلية منسوبة لشركة "آبل" الأمريكية أنها بدأت في السماح لموظفيها بمناقشة ظروف ‏العمل والأجور خارج حدود الشركة.‏ 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:07+0000
2021-11-21T09:07+0000
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وجاء في المذكرة التي حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أنه "يجب أن يتمتع الموظفون بحرية التحدث عن القضايا بالطريقة التي يشعرون فيها براحة أكبر، بما في ذلك مع المديرين وفريق الموارد البشرية".وتواجه شركة "آبل"، في الوقت الحالي، 8 تهم عمالية تزعم قضايا مثل التحرش والفصل التعسفي.ومنذ 24 أغسطس/ آب الماضي، بدأ موظفو "آبل" في الدفع لفرض تغييرات في ظروف مكان العمل في الشركة، بينما دشن مجموعة من موظفي "آبل" السابقين حملة باسم "آبل تو"، المستوحاة من حملة "مي تو" العالمية لمناهضة التحرش، من أجل إتاحة الفرصة للموظفين السابقين والحاليين بالشركة للحديث عما يعانوا منه من تحرش وعنصرية داخل "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".وتضم شركة "آبل" 80 ألف عامل منتشرين في جميع الولايات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211015/أبل-تنتقم-من-موظفة-كشفت-كواليس-بيئة-العمل-القاتلة-داخل-الشركة-1050445310.html
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الأخبار, مجتمع, منوعات

‏آبل تسمح لموظفيها بالحديث عن مشاكلهم في العمل والأجور "خارج حدود الشركة"

09:07 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / BROOKS KRAFTرئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك
رئيس شركة آبل الأمريكية، تيم كوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / BROOKS KRAFT
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كشفت مذكرة داخلية منسوبة لشركة "آبل" الأمريكية أنها بدأت في السماح لموظفيها بمناقشة ظروف ‏العمل والأجور خارج حدود الشركة.‏
وجاء في المذكرة التي حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أنه "يجب أن يتمتع الموظفون بحرية التحدث عن القضايا بالطريقة التي يشعرون فيها براحة أكبر، بما في ذلك مع المديرين وفريق الموارد البشرية".
شعار شركة أبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2021
"آبل" تنتقم من موظفة كشفت كواليس بيئة العمل القاتلة داخل الشركة
15 أكتوبر, 18:43 GMT
وتواجه شركة "آبل"، في الوقت الحالي، 8 تهم عمالية تزعم قضايا مثل التحرش والفصل التعسفي.
ومنذ 24 أغسطس/ آب الماضي، بدأ موظفو "آبل" في الدفع لفرض تغييرات في ظروف مكان العمل في الشركة، بينما دشن مجموعة من موظفي "آبل" السابقين حملة باسم "آبل تو"، المستوحاة من حملة "مي تو" العالمية لمناهضة التحرش، من أجل إتاحة الفرصة للموظفين السابقين والحاليين بالشركة للحديث عما يعانوا منه من تحرش وعنصرية داخل "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".
وتضم شركة "آبل" 80 ألف عامل منتشرين في جميع الولايات الأمريكية.
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