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"إذا اقتربت منها أصابك العمى"... تحذيرات من شجرة موجودة في دول عربية
"إذا اقتربت منها أصابك العمى"... تحذيرات من شجرة موجودة في دول عربية
حذر استشاري الطب وجراحة العيون والليزك في السعودية، الدكتور حافظ الفالح، من شجرة شهيرة في المملكة، تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T17:36+0000
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وخلال مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام سعودية، قال الاستشاري السعودي، إن "شجرة "العْشَر"، الخطيرة، تنتشر في المناطق البرية بالمملكة العربية السعودية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا".— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) November 20, 2021وأوضح الفالح أن "الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى"، مؤكدا أن "هذه المادة لها تأثير مؤذ لقرنية العين ويجب عدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

"إذا اقتربت منها أصابك العمى"... تحذيرات من شجرة موجودة في دول عربية

17:36 GMT 21.11.2021
© Photo / pixabay/Bessiشجرة عملاقة في الغروب
شجرة عملاقة في الغروب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Photo / pixabay/Bessi
تابعنا عبر
حذر استشاري الطب وجراحة العيون والليزك في السعودية، الدكتور حافظ الفالح، من شجرة شهيرة في المملكة، تصيب من يقترب منها أو يلمسها بالعمى.
وخلال مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام سعودية، قال الاستشاري السعودي، إن "شجرة "العْشَر"، الخطيرة، تنتشر في المناطق البرية بالمملكة العربية السعودية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا".
— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) November 20, 2021
وأوضح الفالح أن "الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى"، مؤكدا أن "هذه المادة لها تأثير مؤذ لقرنية العين ويجب عدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.
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