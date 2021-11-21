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إصابة 5 من الشرطة الهولندية واعتقال 40 متظاهرا ضد إجراءات كورونا
إصابة 5 من الشرطة الهولندية واعتقال 40 متظاهرا ضد إجراءات كورونا
أكدت الشرطة الهولندية إصابة خمسة من أفرادها، فيما قامت باعتقال 40 شخصا من المتظاهرين بسبب خطط الحكومة لفرض بعض القيود لمنع انتشار وباء كورونا. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T11:24+0000
2021-11-21T11:24+0000
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وحسب بيان للسلطات الهولندية، اليوم الأحد، قال إنه "تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى يعتقد أنهم أصيبوا برصاص الشرطة".ووفقا لـ"رويترز"، فإن التظاهرات التي وصفت بأنها "عنيفة" وبدأت منذ الجمعة، استمرت أمس لليلة الثانية، في ثلاثة أقاليم احتجاجا على القيود المفروضة للوقاية من كورونا.وقالت الوكالة إن الشرطة الهولندية استخدمت "مدافع المياه والكلاب وشرطة الخيالة لوقف الشبان الذين أشعلوا الحرائق وألقوا الألعاب النارية".وأوضحت أن هذه التظاهرات تعد "أسوأ اضطرابات منذ أدى فرض إغلاق كامل إلى انتشار الفوضى واعتقال أكثر من 500 في يناير كانون الثاني".وكان رئيس بلدية نوتردام الهولندية أحمد أبو طالب في مؤتمر صحفي، صباح أمس الأحد، قال: "رجال الشرطة أجبروا حتى على سحب بنادقهم وإطلاق النار"، منددا بما قال إنها أعمال شغب، حيث وصفها بأنها "عربدة عنف".وقالت السلطات، أمس السبت، إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، خلال احتجاجات مساء الجمعة، حيث أشعل عدة مئات من المتظاهرين النار في سيارات وأطلقوا الألعاب النارية ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما ردت الشرطة بإطلاق طلقات تحذيرية وخراطيم المياه، حسب "رويترز".وقد اندلعت الاحتجاجات على خلفية ما أعلنت عنه الحكومة من خطط لفرض قيود على الأحداث الداخلية بما يتماشى مع قاعدة "جي 3"، فيما فرضت هولندا، في نهاية الأسبوع الماضي، إغلاقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أسابيع أولية، لكن عدد الإصابات الجديدة ظل في الآونة الأخيرة عند مستوى قياسي.وأعلنت السلطات الهولندية، أول أمس الخميس، تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 13 ألف إصابة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك
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إصابة 5 من الشرطة الهولندية واعتقال 40 متظاهرا ضد إجراءات كورونا

11:24 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / Rob Engelaa / ANPاحتجاجات عارمة في أيندهوفن ضد سياسة كورونا، هولندا في 24 يناير 2021
احتجاجات عارمة في أيندهوفن ضد سياسة كورونا، هولندا في 24 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / Rob Engelaa / ANP
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أكدت الشرطة الهولندية إصابة خمسة من أفرادها، فيما قامت باعتقال 40 شخصا من المتظاهرين بسبب خطط الحكومة لفرض بعض القيود لمنع انتشار وباء كورونا.
وحسب بيان للسلطات الهولندية، اليوم الأحد، قال إنه "تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى يعتقد أنهم أصيبوا برصاص الشرطة".
احتجاجات عارمة في أيندهوفن ضد سياسة كورونا، هولندا في 24 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
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ووفقا لـ"رويترز"، فإن التظاهرات التي وصفت بأنها "عنيفة" وبدأت منذ الجمعة، استمرت أمس لليلة الثانية، في ثلاثة أقاليم احتجاجا على القيود المفروضة للوقاية من كورونا.
وقالت الوكالة إن الشرطة الهولندية استخدمت "مدافع المياه والكلاب وشرطة الخيالة لوقف الشبان الذين أشعلوا الحرائق وألقوا الألعاب النارية".
وأوضحت أن هذه التظاهرات تعد "أسوأ اضطرابات منذ أدى فرض إغلاق كامل إلى انتشار الفوضى واعتقال أكثر من 500 في يناير كانون الثاني".
وكان رئيس بلدية نوتردام الهولندية أحمد أبو طالب في مؤتمر صحفي، صباح أمس الأحد، قال: "رجال الشرطة أجبروا حتى على سحب بنادقهم وإطلاق النار"، منددا بما قال إنها أعمال شغب، حيث وصفها بأنها "عربدة عنف".
وقالت السلطات، أمس السبت، إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، خلال احتجاجات مساء الجمعة، حيث أشعل عدة مئات من المتظاهرين النار في سيارات وأطلقوا الألعاب النارية ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما ردت الشرطة بإطلاق طلقات تحذيرية وخراطيم المياه، حسب "رويترز".
وقد اندلعت الاحتجاجات على خلفية ما أعلنت عنه الحكومة من خطط لفرض قيود على الأحداث الداخلية بما يتماشى مع قاعدة "جي 3"، فيما فرضت هولندا، في نهاية الأسبوع الماضي، إغلاقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أسابيع أولية، لكن عدد الإصابات الجديدة ظل في الآونة الأخيرة عند مستوى قياسي.
وأعلنت السلطات الهولندية، أول أمس الخميس، تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 13 ألف إصابة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
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