https://arabic.sputniknews.com/20211121/إعلام-حمدوك-وافق-على-اتفاق-يعيده-للسلطة-لوقف-إراقة-الدماء-1050763520.html

إعلام: حمدوك يوافق على اتفاق يعيده إلى السلطة لوقف إراقة الدماء

إعلام: حمدوك يوافق على اتفاق يعيده إلى السلطة لوقف إراقة الدماء

كشف مصدر مطّلع أن رئيس الوزراء السوداني المخلوع عبد الله حمدوك مشارك في اتفاق مع الجيش يعيده إلى السلطة. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T09:21+0000

2021-11-21T09:21+0000

2021-11-21T09:21+0000

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787840_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a58810593ef876c6a82d0f9bfd1bc2fe.jpg

وقال المصدر المقرب من حمدوك إن رئيس الوزراء وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على خلفية عزله الشهر الماضي، بحسب "رويترز".وذكر المصدر أن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيظل أساسا للمفاوضات.جاء ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.وقال ناصر إن القوات المسلحة ستعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.وقال السياسي السوداني إنه شارك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تم التوصل خلاله إلى اتفاق.وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.ولاقت الإجراءات انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.

https://arabic.sputniknews.com/20211112/الترويكا-والاتحاد-الأوروبي-نشعر-بالقلق-البالغ-من-تشكيل-المجلس-السيادي-بالسودان-1050690479.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الأخبار