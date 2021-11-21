https://arabic.sputniknews.com/20211121/اتهامات-جديدة-من-بولندا-لبيلاروسيا-باستمرار-جلب-المهاجرين-1050763936.html

اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين

اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين

وجهت بولندا اتهامات جديدة لبيلاروسيا، اليوم الأحد، بمواصلة نقل المهاجرين إلى حدودها. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

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وحسب بيان لحرس الحدود البولندي، نشرته "رويترز"، قال: "حاولت مجموعة من نحو 100 أجنبي شديد العدوانية، يوم السبت، دخول بولندا بالقوة. ومنعتهم الخدمات البولندية من العبور"، مؤكدا أن من "جلبهم جنود بيلاروسيين إلى الحدود".وأوضح أن "عدد المحاولات التي قام بها المهاجرون للدخول بالقوة إلى بولندا من بيلاروسيا يوم السبت كانت 208 محاولة"، مشيرا إلى أنها زادت قليلا "عما كانت عليه يوم الجمعة ولكن أقل بكثير من 501 محاولة تم تسجيلها يوم الأربعاء".وتتهم أوروبا بيلاروسيا بنقل آلاف الأشخاص جواً من الشرق الأوسط ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان على خلاف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي.وقامت مينسك، التي تنفي إثارة الأزمة، بتطهير مخيم للمهاجرين بالقرب من الحدود يوم الخميس، وبدأت في إعادة بعض الأشخاص إلى العراق في تغيير واضح في مسار الصراع الذي تحول إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب.ومع ذلك، تقول بولندا إن مينسك تواصل نقل مئات المهاجرين بالشاحنات إلى الحدود، حيث يُعتقد أن حوالي 10 مهاجرين لقوا حتفهم في الشتاء القارس.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211120/بولندا-محاولات-عبور-المهاجرين-من-بيلاروسيا-انخفضت-لكن-الأزمة-لم-تنته-1050758045.html

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