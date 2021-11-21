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اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين
اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين
وجهت بولندا اتهامات جديدة لبيلاروسيا، اليوم الأحد، بمواصلة نقل المهاجرين إلى حدودها. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان لحرس الحدود البولندي، نشرته "رويترز"، قال: "حاولت مجموعة من نحو 100 أجنبي شديد العدوانية، يوم السبت، دخول بولندا بالقوة. ومنعتهم الخدمات البولندية من العبور"، مؤكدا أن من "جلبهم جنود بيلاروسيين إلى الحدود".وأوضح أن "عدد المحاولات التي قام بها المهاجرون للدخول بالقوة إلى بولندا من بيلاروسيا يوم السبت كانت 208 محاولة"، مشيرا إلى أنها زادت قليلا "عما كانت عليه يوم الجمعة ولكن أقل بكثير من 501 محاولة تم تسجيلها يوم الأربعاء".وتتهم أوروبا بيلاروسيا بنقل آلاف الأشخاص جواً من الشرق الأوسط ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان على خلاف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي.وقامت مينسك، التي تنفي إثارة الأزمة، بتطهير مخيم للمهاجرين بالقرب من الحدود يوم الخميس، وبدأت في إعادة بعض الأشخاص إلى العراق في تغيير واضح في مسار الصراع الذي تحول إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب.ومع ذلك، تقول بولندا إن مينسك تواصل نقل مئات المهاجرين بالشاحنات إلى الحدود، حيث يُعتقد أن حوالي 10 مهاجرين لقوا حتفهم في الشتاء القارس.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211120/بولندا-محاولات-عبور-المهاجرين-من-بيلاروسيا-انخفضت-لكن-الأزمة-لم-تنته-1050758045.html
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اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين

10:37 GMT 21.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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وجهت بولندا اتهامات جديدة لبيلاروسيا، اليوم الأحد، بمواصلة نقل المهاجرين إلى حدودها.
وحسب بيان لحرس الحدود البولندي، نشرته "رويترز"، قال: "حاولت مجموعة من نحو 100 أجنبي شديد العدوانية، يوم السبت، دخول بولندا بالقوة. ومنعتهم الخدمات البولندية من العبور"، مؤكدا أن من "جلبهم جنود بيلاروسيين إلى الحدود".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
بولندا: محاولات عبور المهاجرين من بيلاروسيا انخفضت لكن الأزمة لم تنته
20 نوفمبر, 11:37 GMT
وأوضح أن "عدد المحاولات التي قام بها المهاجرون للدخول بالقوة إلى بولندا من بيلاروسيا يوم السبت كانت 208 محاولة"، مشيرا إلى أنها زادت قليلا "عما كانت عليه يوم الجمعة ولكن أقل بكثير من 501 محاولة تم تسجيلها يوم الأربعاء".
وتتهم أوروبا بيلاروسيا بنقل آلاف الأشخاص جواً من الشرق الأوسط ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان على خلاف مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي.
وقامت مينسك، التي تنفي إثارة الأزمة، بتطهير مخيم للمهاجرين بالقرب من الحدود يوم الخميس، وبدأت في إعادة بعض الأشخاص إلى العراق في تغيير واضح في مسار الصراع الذي تحول إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب.
ومع ذلك، تقول بولندا إن مينسك تواصل نقل مئات المهاجرين بالشاحنات إلى الحدود، حيث يُعتقد أن حوالي 10 مهاجرين لقوا حتفهم في الشتاء القارس.
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