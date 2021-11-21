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"الأقمار الصناعية كشفت الحقيقة"... ماذا يحدث خلف سد النهضة الإثيوبي
"الأقمار الصناعية كشفت الحقيقة"... ماذا يحدث خلف سد النهضة الإثيوبي
وصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، تصريحات المسؤولين في إثيوبيا بشأن تخزين المياه خلف سد النهضة، بأنها "منافية... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-21T21:16+0000
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أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين إثيوبيين أنه تم تخزين 18.5 مليار متر مكعب من الماء خلف سد النهضة.وقال شراقي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc مصر"، إن "صور الأقمار الصناعية أوضحت أن المياه بالبحيرة بعيدة عن سد النهضة لمسافة تقترب من كيلومتر، مؤكدا أن كميات المياه ببحيرة السد لا تتجاوز 8 مليارات متر مكعب".وأشار الخبير إلى أن "كمية المياه التي وصلت مصر خلال الموسم الحالي تتجاوز 10 مليارات متر مكعب، رغم تخزين إثيوبيا لحوالي 3 ميارات متر مكعب خلف سد النهضة".ونفى شراقي، كذلك، تركيب أي توربينات بسد النهضة رغم التصريحات المتكررة من الجانب الإثيوبي ببدء توليد الكهرباء جزئيًا من السد بحلول أكتوبر الماضي، مضيفا أن "الجانب الأيمن والأيسر من السد لم يتجاوز ارتفاعه 100 متر".وأكد شراقي على أن "التصميم الأمريكي الأولي للسد الإثيوبي، والذي لا تتجاوز خلاله سعة تخزين السد عن 14 مليار متر مكعب، يكفي لتوليد الكهرباء من خلال التوربينات".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.
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العالم العربي, الأخبار, أخبار مصر الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي

"الأقمار الصناعية كشفت الحقيقة"... ماذا يحدث خلف سد النهضة الإثيوبي

21:16 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
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وصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، تصريحات المسؤولين في إثيوبيا بشأن تخزين المياه خلف سد النهضة، بأنها "منافية للواقع".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين إثيوبيين أنه تم تخزين 18.5 مليار متر مكعب من الماء خلف سد النهضة.
وقال شراقي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc مصر"، إن "صور الأقمار الصناعية أوضحت أن المياه بالبحيرة بعيدة عن سد النهضة لمسافة تقترب من كيلومتر، مؤكدا أن كميات المياه ببحيرة السد لا تتجاوز 8 مليارات متر مكعب".
وأشار الخبير إلى أن "كمية المياه التي وصلت مصر خلال الموسم الحالي تتجاوز 10 مليارات متر مكعب، رغم تخزين إثيوبيا لحوالي 3 ميارات متر مكعب خلف سد النهضة".
ونفى شراقي، كذلك، تركيب أي توربينات بسد النهضة رغم التصريحات المتكررة من الجانب الإثيوبي ببدء توليد الكهرباء جزئيًا من السد بحلول أكتوبر الماضي، مضيفا أن "الجانب الأيمن والأيسر من السد لم يتجاوز ارتفاعه 100 متر".
وأكد شراقي على أن "التصميم الأمريكي الأولي للسد الإثيوبي، والذي لا تتجاوز خلاله سعة تخزين السد عن 14 مليار متر مكعب، يكفي لتوليد الكهرباء من خلال التوربينات".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.
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