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الإفراج عن 7 أتراك محتجزين في ليبيا منذ عامين
الإفراج عن 7 أتراك محتجزين في ليبيا منذ عامين
أعلنت مصادر تركية الإفراج عن 7 أتراك، كانوا محتجزين شرقي ليبيا منذ نحو عامين. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T12:34+0000
2021-11-21T12:34+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر أن عملية الإفراج جاءت بجهود مشتركة من جهازي الاستخبارات التركي والقطري.وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين منذ مدة طويلة، تكللت بالنجاح.والمواطنون الذين تم إطلاق سراحهم هم: إيلكر صاغلك، ودوغان قيصّا، ونور الدين تشالك، وخليل غوزال، وأحمد سلوي، وهدايت يبرق، وعبد الصمد أقتشاي، وأغلبهم يعمل في قطاع المطاعم.وأوضحت أن جهاز الاستخبارات القطري ساعد في تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.وأشارت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة مع المواطنين بعد عودتهم إلى بلادهم، حيث هنأهم بعودتهم سالمين.في المقابل، عبر المواطنون الأتراك عن شكرهم للرئيس التركي على اهتمام أنقرة الكبير بإنقاذهم.بدوره، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتهنئته لكل من ساهم في عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.
https://arabic.sputniknews.com/20190724/الدوحة-تعلن-عن-قرار-اتخذته-السعودية-بحق-ضابط-مخابرات-قطري-1042442379.html
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الإفراج عن 7 أتراك محتجزين في ليبيا منذ عامين

12:34 GMT 21.11.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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أعلنت مصادر تركية الإفراج عن 7 أتراك، كانوا محتجزين شرقي ليبيا منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر أن عملية الإفراج جاءت بجهود مشتركة من جهازي الاستخبارات التركي والقطري.
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وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين منذ مدة طويلة، تكللت بالنجاح.
والمواطنون الذين تم إطلاق سراحهم هم: إيلكر صاغلك، ودوغان قيصّا، ونور الدين تشالك، وخليل غوزال، وأحمد سلوي، وهدايت يبرق، وعبد الصمد أقتشاي، وأغلبهم يعمل في قطاع المطاعم.
وأوضحت أن جهاز الاستخبارات القطري ساعد في تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة مع المواطنين بعد عودتهم إلى بلادهم، حيث هنأهم بعودتهم سالمين.
في المقابل، عبر المواطنون الأتراك عن شكرهم للرئيس التركي على اهتمام أنقرة الكبير بإنقاذهم.
بدوره، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتهنئته لكل من ساهم في عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.
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