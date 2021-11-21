البريطاني لويس هاميلتون يفوز في سباق قطر لـ"فورمولا ون" مع مرسيدس
15:56 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 16:10 GMT 21.11.2021)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARالبريطاني لويس هاميلتون يفوز بسباق قطر لفورمولا 1 مع مرسيدس
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
حقق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وبطل العالم 7 مرات، الفوز في سباق جائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا ون" للسيارات، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع ماكس فرستابن متصدر البطولة إلى ثماني نقاط.
وجاء فرستابن، سائق رد بول، في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.
🏁 TOP 10 FINISHERS - QATAR 🏁— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
HAM 📷
VER
ALO
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OCO
STR
SAI
LEC
NOR
VET#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/CebsVNOLNk
وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.
وقال هاملتون بعد السباق: "لقد كان عملاً رائعًا من قبل الفريق لأننا نحتاج حقًا إلى النقاط اليوم"، مشيرا إلى أن "الحصول على انتصارات متتالية هو شعور رائع ويهيئنا بشكل جيد للسباقين الأخيرين".
LEWIS: "It was a pretty straightforward race in the end and it was a great job by the team because we really needed the points today.— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
"To get back-to-back wins is a great feeling and sets us up well for the final two races."#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/jwDpXNSFa9
واحتل فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثالث مع ألبين المملوك لرينو ليصعد السائق الإسباني البالغ عمره 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ 2014.