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البريطاني لويس هاميلتون يفوز في سباق قطر لـ"فورمولا ون" مع مرسيدس
البريطاني لويس هاميلتون يفوز في سباق قطر لـ"فورمولا ون" مع مرسيدس
حقق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وبطل العالم 7 مرات، الفوز في سباق جائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا ون" للسيارات، اليوم الأحد، ليقلص... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:56+0000
2021-11-21T16:10+0000
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وجاء فرستابن، سائق رد بول، في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.وقال هاملتون بعد السباق: "لقد كان عملاً رائعًا من قبل الفريق لأننا نحتاج حقًا إلى النقاط اليوم"، مشيرا إلى أن "الحصول على انتصارات متتالية هو شعور رائع ويهيئنا بشكل جيد للسباقين الأخيرين".واحتل فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثالث مع ألبين المملوك لرينو ليصعد السائق الإسباني البالغ عمره 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ 2014.
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رياضة, مجتمع, الأخبار

البريطاني لويس هاميلتون يفوز في سباق قطر لـ"فورمولا ون" مع مرسيدس

15:56 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 16:10 GMT 21.11.2021)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARالبريطاني لويس هاميلتون يفوز بسباق قطر لفورمولا 1 مع مرسيدس
البريطاني لويس هاميلتون يفوز بسباق قطر لفورمولا 1 مع مرسيدس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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حقق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وبطل العالم 7 مرات، الفوز في سباق جائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا ون" للسيارات، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع ماكس فرستابن متصدر البطولة إلى ثماني نقاط.
وجاء فرستابن، سائق رد بول، في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.
وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.
وقال هاملتون بعد السباق: "لقد كان عملاً رائعًا من قبل الفريق لأننا نحتاج حقًا إلى النقاط اليوم"، مشيرا إلى أن "الحصول على انتصارات متتالية هو شعور رائع ويهيئنا بشكل جيد للسباقين الأخيرين".
واحتل فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثالث مع ألبين المملوك لرينو ليصعد السائق الإسباني البالغ عمره 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ 2014.
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