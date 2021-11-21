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البنتاغون يحدد موعد انتهاء المهمة الأمريكية في العراق
البنتاغون يحدد موعد انتهاء المهمة الأمريكية في العراق
حدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقاء جمعه مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري، يوم السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني، موعد انتهاء المهمة... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:23+0000
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وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيري، أكد أوستن أن المهمة العسكرية الأمريكية في العراق ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق سيكون بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية.ووفقا لبيان كيري، شدد أوستن على أن الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها في يوليو/ تموز 2021، بما في ذلك عدم وجود قوات أمريكية لقيام بمهمات قتالية في العراق بحلول نهاية العام.كما أشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الطرفين ناقشا المرحلة التالية من المهمة العسكرية الأمريكية في العراق، والتي ستركز على "تقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية" كجزء من حملة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).وأدان أوستن المحاولة الأخيرة للهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن تمضي عملية تشكيل الحكومة الجديدة للبلد العربي بشكل سلمي.جاء الاجتماع بين رئيسي وزارتي الدفاع الأمريكية والعراقية على هامش مؤتمر حوار المنامة الدولي السنوي حول الأمن الإقليمي في البحرين.في 26 يوليو، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك مع الجانب العراقي، إلى أن واشنطن تعتزم إنهاء مشاركة البلاد في العمليات العسكرية في العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المزيد من التعاون الأمريكي العراقي يجب أن يشمل تعليم وتدريب قوات بغداد.
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الأخبار, العالم العربي

البنتاغون يحدد موعد انتهاء المهمة الأمريكية في العراق

09:23 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / MONEY SHARMA
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حدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقاء جمعه مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري، يوم السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني، موعد انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية في العراق.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيري، أكد أوستن أن المهمة العسكرية الأمريكية في العراق ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق سيكون بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية.
ووفقا لبيان كيري، شدد أوستن على أن الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها في يوليو/ تموز 2021، بما في ذلك عدم وجود قوات أمريكية لقيام بمهمات قتالية في العراق بحلول نهاية العام.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
زاخاروفا: بولندا احتلت منطقة بأكملها في العراق
20 نوفمبر, 16:28 GMT
كما أشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الطرفين ناقشا المرحلة التالية من المهمة العسكرية الأمريكية في العراق، والتي ستركز على "تقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية" كجزء من حملة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
وأدان أوستن المحاولة الأخيرة للهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن تمضي عملية تشكيل الحكومة الجديدة للبلد العربي بشكل سلمي.
جاء الاجتماع بين رئيسي وزارتي الدفاع الأمريكية والعراقية على هامش مؤتمر حوار المنامة الدولي السنوي حول الأمن الإقليمي في البحرين.
في 26 يوليو، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك مع الجانب العراقي، إلى أن واشنطن تعتزم إنهاء مشاركة البلاد في العمليات العسكرية في العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المزيد من التعاون الأمريكي العراقي يجب أن يشمل تعليم وتدريب قوات بغداد.
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