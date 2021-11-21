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التحالف العربي: شظايا طائرة حوثية مسيرة تناثرت على حي سكني في السعودية
التحالف العربي: شظايا طائرة حوثية مسيرة تناثرت على حي سكني في السعودية
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية لاستهداف مطار نجران في... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T19:46+0000
2021-11-21T19:49+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للتحالف أن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران".وأضاف بأن شظايا الطائرة تناثرت على حي العريسة السكني في نجران دون وقوع إصابات بين المدنيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضح التحالف بحسب البيان أن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود".وأضاف بيان التحالف أن "انتهاكات الحوثي تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي وخيارات الردع مطروحة".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/التحالف-العربي-يعلن-حصيلة-10-عمليات-نفذتها-قواته-في-اليمن-1050765720.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي: شظايا طائرة حوثية مسيرة تناثرت على حي سكني في السعودية

19:46 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 19:49 GMT 21.11.2021)
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية لاستهداف مطار نجران في السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للتحالف أن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران".
قوات التحالف العربي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
التحالف العربي يعلن حصيلة 10 عمليات نفذتها قواته في اليمن
21 نوفمبر, 14:03 GMT
وأضاف بأن شظايا الطائرة تناثرت على حي العريسة السكني في نجران دون وقوع إصابات بين المدنيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح التحالف بحسب البيان أن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود".
وأضاف بيان التحالف أن "انتهاكات الحوثي تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي وخيارات الردع مطروحة".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
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