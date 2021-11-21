تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/التحالف-العربي-يعلن-حصيلة-10-عمليات-نفذتها-قواته-في-اليمن-1050765720.html
التحالف العربي يعلن حصيلة 10 عمليات نفذتها قواته في اليمن
التحالف العربي يعلن حصيلة 10 عمليات نفذتها قواته في اليمن
كشف التحالف العربي عن حصيلة 10 عمليات قامت قواته بتنفيذها في بعض المناطق اليمنية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T14:03+0000
2021-11-21T14:03+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103034/62/1030346231_0:17:1000:582_1920x0_80_0_0_e0cdb0e16142ffb107a6b1a75e1caf57.jpg
وحسب بيان أذاعته قناة "الإخبارية" السعودية، صرح التحالف "نفذنا 10 عمليات استهداف لميلشيا الحوثي في مناطق بمحافظات مأرب، والبيضاء، والجوف".وعن حصيلة العمليات قال إنها تضمنت تدمير "7 آليات عسكرية"، ومقتل "أكثر من 40 عنصراً إرهابياً".وأوضح التحالف أنه قام بتنفيذ "13 عملية" أخرى استهدف بها دعم قوات الساحل وحماية المدنيين، لافتا إلى أن دعمه عمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تقود تحالفا عسكريا من عدة دول منذ مارس/ آذار، من العام 2015، تقول إنها تدعم من خلاله الحكومة اليمنية، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى كانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد سيطرت عليها أواخر 2014.** تابع المزيد من أخبار اليمن الآن على سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211120/أنصار-الله-تتخذ-قرارا-بشأن-56-عسكريا-بينهم-نجل-الرئيس-اليمني-1050761691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103034/62/1030346231_22:0:977:600_1920x0_80_0_0_0c8e3d707e4de7dd914c0e264d0112b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن حصيلة 10 عمليات نفذتها قواته في اليمن

14:03 GMT 21.11.2021
© REUTERS / Faisal Nasserقوات التحالف العربي في اليمن
قوات التحالف العربي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Faisal Nasser
تابعنا عبر
كشف التحالف العربي عن حصيلة 10 عمليات قامت قواته بتنفيذها في بعض المناطق اليمنية.
وحسب بيان أذاعته قناة "الإخبارية" السعودية، صرح التحالف "نفذنا 10 عمليات استهداف لميلشيا الحوثي في مناطق بمحافظات مأرب، والبيضاء، والجوف".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
"أنصار الله" تتخذ قرارا بشأن 56 عسكريا بينهم نجل الرئيس اليمني
20 نوفمبر, 21:06 GMT
وعن حصيلة العمليات قال إنها تضمنت تدمير "7 آليات عسكرية"، ومقتل "أكثر من 40 عنصراً إرهابياً".
وأوضح التحالف أنه قام بتنفيذ "13 عملية" أخرى استهدف بها دعم قوات الساحل وحماية المدنيين، لافتا إلى أن دعمه عمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تقود تحالفا عسكريا من عدة دول منذ مارس/ آذار، من العام 2015، تقول إنها تدعم من خلاله الحكومة اليمنية، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى كانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد سيطرت عليها أواخر 2014.
** تابع المزيد من أخبار اليمن الآن على سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"