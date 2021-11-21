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التحالف العربي يعلن مقتل 40 عنصرا من "أنصار الله" في 10 عمليات
التحالف العربي يعلن مقتل 40 عنصرا من "أنصار الله" في 10 عمليات
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات استهداف في محافظات مأرب والبيضاء والجوف في... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T13:37+0000
2021-11-21T13:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، وفقا لتلفزيون "الإخبارية" السعودي الرسمي، إنه "نفذ 10 عمليات استهداف لميلشيا الحوثي في مناطق بمحافظات مأرب (شرقي العاصمة اليمنية)، والبيضاء، والجوف (محافظة حدودية مع السعودية)".وأضاف: "الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية، فضلا عن مقتل أكثر من 40 عنصرا إرهابيا".وذكر التحالف أنه "نفذ 13 عملية استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل (في إشارة إلى القوات المشتركة) وحماية المدنيين".وأكد على "دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أواخر 2018)".وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/اليمن-طيران-التحالف-العربي-ينفذ-غارات-على-صنعاء-وضواحيها-1050746442.html
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العالم العربي, الأخبار

التحالف العربي يعلن مقتل 40 عنصرا من "أنصار الله" في 10 عمليات

13:37 GMT 21.11.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر عمليات استهداف في محافظات مأرب والبيضاء والجوف في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، وفقا لتلفزيون "الإخبارية" السعودي الرسمي، إنه "نفذ 10 عمليات استهداف لميلشيا الحوثي في مناطق بمحافظات مأرب (شرقي العاصمة اليمنية)، والبيضاء، والجوف (محافظة حدودية مع السعودية)".
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اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ غارات على صنعاء وضواحيها
18 نوفمبر, 23:55 GMT
وأضاف: "الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية، فضلا عن مقتل أكثر من 40 عنصرا إرهابيا".
وذكر التحالف أنه "نفذ 13 عملية استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل (في إشارة إلى القوات المشتركة) وحماية المدنيين".
وأكد على "دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين أواخر 2018)".
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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