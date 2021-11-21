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الخارجية التركية توجه رسالة قوية إلى اليونان
الخارجية التركية توجه رسالة قوية إلى اليونان
دعا تانجو بيلجيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليونان، إلى التحلي بالصدق. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:28+0000
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ونشرت وزارة الخارجية التركية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، للرد على تصريح نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بشأن أنقرة في الاجتماع الذي التقى فيه بوزراء خارجية فرنسا ومصر و"قبرص اليونانية" في جنوب قبرص.وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ردا مكتوبا على تصريحات الوزير اليوناني، مؤكدا أن أثينا لا تستطيع استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه أنقرة حيال ضمان السلام والاستقرار في المنطقة والمحيط المباشر، موضحا أن اليونان تعمد إلى التنافس مع تركيا في كل قضية، ويغلب عليها حالة التوتر بدلا من التعاون، منوها إلى أن اليونان تحاول إقامة تحالفات مصطنعة ضد بلاده. وشددت الخارجية التركية على أنه لا فائدة من محاولة اليونان إقامة تحالفات مصطنعة ضد بلادها، داعية إياها إلى الفطرة السليمة والصدق، بدعوى أن أثينا تدلي بتصريحات استفزازية وعدائية عن تركيا، يوميا.وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد صرح، أمس السبت، قائلا: "للأسف، القاسم المشترك للعديد من الصعوبات التي نواجهها في هذه المنطقة هو جارتنا تركيا".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم عبر سبوتنيك
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الخارجية التركية توجه رسالة قوية إلى اليونان

09:28 GMT 21.11.2021
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sakis Mitrolidis
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دعا تانجو بيلجيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليونان، إلى التحلي بالصدق.
ونشرت وزارة الخارجية التركية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، للرد على تصريح نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بشأن أنقرة في الاجتماع الذي التقى فيه بوزراء خارجية فرنسا ومصر و"قبرص اليونانية" في جنوب قبرص.
وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ردا مكتوبا على تصريحات الوزير اليوناني، مؤكدا أن أثينا لا تستطيع استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه أنقرة حيال ضمان السلام والاستقرار في المنطقة والمحيط المباشر، موضحا أن اليونان تعمد إلى التنافس مع تركيا في كل قضية، ويغلب عليها حالة التوتر بدلا من التعاون، منوها إلى أن اليونان تحاول إقامة تحالفات مصطنعة ضد بلاده. 
وشددت الخارجية التركية على أنه لا فائدة من محاولة اليونان إقامة تحالفات مصطنعة ضد بلادها، داعية إياها إلى الفطرة السليمة والصدق، بدعوى أن أثينا تدلي بتصريحات استفزازية وعدائية عن تركيا، يوميا.
وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد صرح، أمس السبت، قائلا: "للأسف، القاسم المشترك للعديد من الصعوبات التي نواجهها في هذه المنطقة هو جارتنا تركيا".
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