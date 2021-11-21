https://arabic.sputniknews.com/20211121/الخارجية-التركية-توجه-رسالة-قوية-إلى-اليونان-1050763568.html

الخارجية التركية توجه رسالة قوية إلى اليونان

الخارجية التركية توجه رسالة قوية إلى اليونان

دعا تانجو بيلجيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليونان، إلى التحلي بالصدق. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T09:28+0000

2021-11-21T09:28+0000

2021-11-21T09:28+0000

العالم

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_bce6e48bdce187db9281245247786285.jpg

ونشرت وزارة الخارجية التركية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، للرد على تصريح نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بشأن أنقرة في الاجتماع الذي التقى فيه بوزراء خارجية فرنسا ومصر و"قبرص اليونانية" في جنوب قبرص.وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ردا مكتوبا على تصريحات الوزير اليوناني، مؤكدا أن أثينا لا تستطيع استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه أنقرة حيال ضمان السلام والاستقرار في المنطقة والمحيط المباشر، موضحا أن اليونان تعمد إلى التنافس مع تركيا في كل قضية، ويغلب عليها حالة التوتر بدلا من التعاون، منوها إلى أن اليونان تحاول إقامة تحالفات مصطنعة ضد بلاده. وشددت الخارجية التركية على أنه لا فائدة من محاولة اليونان إقامة تحالفات مصطنعة ضد بلادها، داعية إياها إلى الفطرة السليمة والصدق، بدعوى أن أثينا تدلي بتصريحات استفزازية وعدائية عن تركيا، يوميا.وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد صرح، أمس السبت، قائلا: "للأسف، القاسم المشترك للعديد من الصعوبات التي نواجهها في هذه المنطقة هو جارتنا تركيا".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم عبر سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الأخبار, العالم