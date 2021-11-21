تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الدبابات-الروسية-تتفوق-على-الأمريكية-قبل-50عاما-1050766889.html
الدبابات الروسية تتفوق على الأمريكية قبل 50عاما
الدبابات الروسية تتفوق على الأمريكية قبل 50عاما
قبل 50 عاما، جاءت القوات الهندية لمساعدة رجال "موكتي-باهيني"، الذين قاتلوا من أجل استقلال شرق باكستان (بنغلاديش حاليا). كانت هذه إحدى الحلقات التي انطلقت منها... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:52+0000
2021-11-21T15:52+0000
رصد عسكري
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103725/88/1037258843_0:135:3143:1912_1920x0_80_0_0_b7a13c111e99f19cfe90081de090015c.jpg
في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تم تشغيل دبابة "بي تشي-76" في عام 1951. كانت مركبة مزودة بمدفع عيار 76 ملم ومدفع رشاش، مع دروع تتراوح من 6 إلى 15 ملم ووزنها 14.5 طن وطاقم من ثلاثة أفراد. ووفقا للتصنيف، فإن "بي تي-76" تنتمي إلى الدبابات البرمائية الخفيفة الرئيسية.كان شرق باكستان بالضبط مثل هذه الأراضي (منذ 1971 - بنغلاديش). ها هي دلتا نهر الجانج، العديد من القنوات والأراضي الرطبة. وهنا قررت القوات المسلحة الهندية توجيه ضربة مفاجئة للمجموعة الباكستانية، التي كانت تشن هجمات ضد حلفاء الهند "مقاتلي موكتي باهيني".بدأ القتال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971. وشارك في المعارك الطيران والقوات البحرية وقوات الإنزال. لعبت قوات الدبابات أيضا دورا نشطا. علاوة على ذلك، لعبت الدبابات البرمائية دورا رئيسيا، مع مراعاة طبيعة التضاريس. في ذلك اليوم، دمرت كتيبة مشاة هندية، مدعومة بسرب "بي تي-76"، اللواء الباكستاني 107، الذي تضمن سربا من دبابات Chaffee (M-24 من الإنتاج الأمريكي). سميت هذه الحلقة من تاريخ الصراع "معركة غاريبور". نتيجة لمعركة عابرة، أحرقت أطقم الدبابات الهندية 11 دبابة باكستانية واستولت على 3 دون أن تصاب بأذى. وبلغت خسائر الجانب الهندي 6 دبابات.خلال المعركة في الروافد السفلية لنهر الغانج، استخدم الهنود دبابة "بي تي-76" لخوض معارك ضد الأسطول النهري الباكستاني. وقعت مثل هذه المعركة غير النمطية في 9 ديسمبر في ميناء شاندور. بدأت مجموعة من الدبابات البرمائية مبارزة مدفعية مع زوارق حربية باكستانية، مما أدى إلى إغراق ثلاثة منها. وقتل أكثر من نصف المظليين الذين كانوا على متنها وعددهم 450 جنديا. بعد يومين، أغرقت دبابات بي تي -76 الهندية سفينة أخرى كان الباكستانيون ينقلون فيها جنودا. وقتل أكثر من 8 في 12 كانون الأول (ديسمبر) ، استولت مجموعة أخرى من دبابات "بي تي -76" الهندية، بعد أن تغلبت على مستنقع شاسع، بدعم من مشاة مدرعة على مدينة بوجرا. خلال المعركة، قام الهنود بإخراج دبابة تشافي ودمروا بطارية مدفعية وحاصروا قافلة من 55 شاحنة، وأخذوها بمثابة تذكار وأسر نحو ثلاثين.في هذه الحرب القصيرة من الجانب الهندي، شاركت 150 دبابة من طراز"بي تي-76" من أصل 178 في الخدمة. كان لدى الباكستانيين أيضًا مثل هذه الآلات، ولكن بأعداد صغيرة (تصل إلى سبعة). خلال القتال، تم تدمير جميع "آ تي اس"الباكستانية.بلغت خسائر القوات المدرعة الهندية في الروافد السفلية لنهر الغانج 13 دبابة من طراز "بي تي-76"، كان بعضها مناسبا للإصلاح. فيما خسر الباكستانيون أكثر من 70 دبابة من جميع الأنواع.مع بدء الإنتاج في مصنع فولغوغراد لدبابة "بي تي-76" سرعان ما تهاطل الطلبات على الدبابة وليس فقط في الجيش السوفيتي وجيوش دول حلف وارسو، ولكن أيضًا في الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وحتى من فنلندا الرأسمالية.هذا وشاركت الدبابة في الأعمال القنالية في جميع القارات تقريبا، باستثناء أستراليا وأمريكا الشمالية وبالطبع القارة القطبية الجنوبية. كان مفيدا بشكل خاص في المناطق التي يوجد بها العديد من الأنهار والبحيرات.
https://arabic.sputniknews.com/20210626/دبابات-سوفييتية-أصبحت-نجوما-تاريخية-في-دول-أفريقية-عدة-1049364401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103725/88/1037258843_0:36:3143:2011_1920x0_80_0_0_6a559e06c88ba7494f0b1fa8f74e0b0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الأخبار

الدبابات الروسية تتفوق على الأمريكية قبل 50عاما

15:52 GMT 21.11.2021
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "بي - تي-76"
دبابة بي - تي-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قبل 50 عاما، جاءت القوات الهندية لمساعدة رجال "موكتي-باهيني"، الذين قاتلوا من أجل استقلال شرق باكستان (بنغلاديش حاليا). كانت هذه إحدى الحلقات التي انطلقت منها الحرب الهندية الباكستانية الثانية، حيث لعبت الدبابات البرمائية السوفيتية دورا حاسما في نجاح الهنود.
في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تم تشغيل دبابة "بي تشي-76" في عام 1951. كانت مركبة مزودة بمدفع عيار 76 ملم ومدفع رشاش، مع دروع تتراوح من 6 إلى 15 ملم ووزنها 14.5 طن وطاقم من ثلاثة أفراد. ووفقا للتصنيف، فإن "بي تي-76" تنتمي إلى الدبابات البرمائية الخفيفة الرئيسية.
كان شرق باكستان بالضبط مثل هذه الأراضي (منذ 1971 - بنغلاديش). ها هي دلتا نهر الجانج، العديد من القنوات والأراضي الرطبة. وهنا قررت القوات المسلحة الهندية توجيه ضربة مفاجئة للمجموعة الباكستانية، التي كانت تشن هجمات ضد حلفاء الهند "مقاتلي موكتي باهيني".
بدأ القتال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971. وشارك في المعارك الطيران والقوات البحرية وقوات الإنزال. لعبت قوات الدبابات أيضا دورا نشطا. علاوة على ذلك، لعبت الدبابات البرمائية دورا رئيسيا، مع مراعاة طبيعة التضاريس. في ذلك اليوم، دمرت كتيبة مشاة هندية، مدعومة بسرب "بي تي-76"، اللواء الباكستاني 107، الذي تضمن سربا من دبابات Chaffee (M-24 من الإنتاج الأمريكي). سميت هذه الحلقة من تاريخ الصراع "معركة غاريبور". نتيجة لمعركة عابرة، أحرقت أطقم الدبابات الهندية 11 دبابة باكستانية واستولت على 3 دون أن تصاب بأذى. وبلغت خسائر الجانب الهندي 6 دبابات.
دبابة بي - تي-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2021
دبابات سوفييتية أصبحت نجوما تاريخية في دول أفريقية عدة
26 يونيو, 10:12 GMT
خلال المعركة في الروافد السفلية لنهر الغانج، استخدم الهنود دبابة "بي تي-76" لخوض معارك ضد الأسطول النهري الباكستاني. وقعت مثل هذه المعركة غير النمطية في 9 ديسمبر في ميناء شاندور. بدأت مجموعة من الدبابات البرمائية مبارزة مدفعية مع زوارق حربية باكستانية، مما أدى إلى إغراق ثلاثة منها. وقتل أكثر من نصف المظليين الذين كانوا على متنها وعددهم 450 جنديا. بعد يومين، أغرقت دبابات بي تي -76 الهندية سفينة أخرى كان الباكستانيون ينقلون فيها جنودا. وقتل أكثر من 8 في 12 كانون الأول (ديسمبر) ، استولت مجموعة أخرى من دبابات "بي تي -76" الهندية، بعد أن تغلبت على مستنقع شاسع، بدعم من مشاة مدرعة على مدينة بوجرا. خلال المعركة، قام الهنود بإخراج دبابة تشافي ودمروا بطارية مدفعية وحاصروا قافلة من 55 شاحنة، وأخذوها بمثابة تذكار وأسر نحو ثلاثين.
بعد القتال في البر والجو والأنهار والبحر، وكذلك بعد الغارة الجوية الهندية على عاصمة باكستان الشرقية - دكا، في 16 ديسمبر 1971، استسلم الجيش الباكستاني وتم التوقيع في اليوم التالي على الهدنة.
في هذه الحرب القصيرة من الجانب الهندي، شاركت 150 دبابة من طراز"بي تي-76" من أصل 178 في الخدمة. كان لدى الباكستانيين أيضًا مثل هذه الآلات، ولكن بأعداد صغيرة (تصل إلى سبعة). خلال القتال، تم تدمير جميع "آ تي اس"الباكستانية.
بلغت خسائر القوات المدرعة الهندية في الروافد السفلية لنهر الغانج 13 دبابة من طراز "بي تي-76"، كان بعضها مناسبا للإصلاح. فيما خسر الباكستانيون أكثر من 70 دبابة من جميع الأنواع.
مع بدء الإنتاج في مصنع فولغوغراد لدبابة "بي تي-76" سرعان ما تهاطل الطلبات على الدبابة وليس فقط في الجيش السوفيتي وجيوش دول حلف وارسو، ولكن أيضًا في الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وحتى من فنلندا الرأسمالية.
هذا وشاركت الدبابة في الأعمال القنالية في جميع القارات تقريبا، باستثناء أستراليا وأمريكا الشمالية وبالطبع القارة القطبية الجنوبية. كان مفيدا بشكل خاص في المناطق التي يوجد بها العديد من الأنهار والبحيرات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"