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https://arabic.sputniknews.com/20211121/الدبيبة-يصل-إلى-مقر-مفوضية-الانتخابات-لتقديم-أوراق-ترشحه-لرئاسة-ليبيا-1050766240.html
الدبيبة يصل إلى مقر مفوضية الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا
الدبيبة يصل إلى مقر مفوضية الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا
أفاد مصدر ليبي، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وصل إلى مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، اليوم الأحد، تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T14:36+0000
2021-11-21T14:36+0000
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الانتخابات الرئاسية الليبية
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بني غازي - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدبيبة وصل إلى مقر المفوضية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية".وأضاف المصدر أن عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا وصل إلى 47 مرشحًا.وكان الدبيبة قد انتقد قانون الانتخابات في كلمة له أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، مشيرا إلى أنه تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم، لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم.وأضاف أن "التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين".ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للترشح لانتخابات الرئاسة، سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.تابع أحدث أخبار ليبيا عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/الدبيبة-قانون-الانتخابات-تم-تفصيله-على-مقاس-أشخاص-بعينهم-1050759523.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية

الدبيبة يصل إلى مقر مفوضية الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا

14:36 GMT 21.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / POOL
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أفاد مصدر ليبي، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وصل إلى مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، اليوم الأحد، تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.
بني غازي - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدبيبة وصل إلى مقر المفوضية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية".
وأضاف المصدر أن عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا وصل إلى 47 مرشحًا.
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
الدبيبة: قانون الانتخابات تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم
20 نوفمبر, 15:23 GMT
وكان الدبيبة قد انتقد قانون الانتخابات في كلمة له أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، مشيرا إلى أنه تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم، لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم.
وأضاف أن "التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين".
ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للترشح لانتخابات الرئاسة، سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.
وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
تابع أحدث أخبار ليبيا عبر سبوتنيك عربي.
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