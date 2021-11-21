تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الدفاع-اليمنية-تعلن-تقدم-القوات-المشتركة-في-محافظتي-الحديدة-وتعز-1050766628.html
الدفاع اليمنية تعلن تقدم القوات المشتركة في محافظتي الحديدة وتعز
الدفاع اليمنية تعلن تقدم القوات المشتركة في محافظتي الحديدة وتعز
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، سيطرة القوات المشتركة الموالية لها على مناطق كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" في محافظتي الحديدة وتعز... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:24+0000
2021-11-21T15:24+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103690/63/1036906305_0:129:2550:1570_1920x0_80_0_0_7d7babb79ef1ac6c8bc4fc82fec35f78.jpg
 القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "القوات المشتركة تمكنت في عملياتها المستمرة من استعادة ما بقي من مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]، من قبضة الحوثيين، وتأمينها بشكل كامل". وأضافت أن "القوات واصلت خلال الساعات الماضية تقدمها الميداني وصولاً إلى تحرير مناطق في مديريتي الجراحي وجبل رأس [جنوب شرقي الحديدة]، ومشارف مدينة البَرح [مديرية مقَبنة]، غربي محافظة تعز".وذكرت أن "المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للحوثيين كبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".ووفقاً للدفاع اليمنية، "أسفرت المواجهات وضربات التحالف الجوية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها".وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي، قوله إنه نفذ 13 عملية استهداف في الساحل الغربي باليمن لـ "دعم قوات الساحل (في إشارة إلى القوات المشتركة) وحماية المدنيين"، مؤكداً "دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة أنصارالله أواخر 2018)".وتأتي المستجدات الميدانية غداة إعلان القوات المشتركة، السيطرة على مثلث العدين الاستراتيجي شمال مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة الذي يربط المديرية بمحافظة إب ومديرية الجراحي جنوبي الحديدة.ويوم الجمعة الماضي، سيطرت القوات المشتركة على مناطق استراتيجية جنوب مديرية حَيْس، في الحدود الإدارية لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وهي مصنع الطوب، وادي وسوق ظمي، وادي عرفان، وجبل الغازية الاستراتيجي وصولاً إلى جبل البراشا المطل على منطقة ظمي، إثر هجوم واسع من عدة محاور على مقاتلي جماعة "أنصار الله". حسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوامها.سبق ذلك، الخميس الماضي، تأمين القوات المشتركة جبل عمر ومنطقة المحجر شمال منطقة النجيبة الرابطة بين محافظة تعز ومديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة.وكانت القوات المشتركة سيطرت، أمس الجمعة، على مفرق سقم الاستراتيجي جنوب شرقي مديرية حَيْس، ومرتفعات في محيطه، خلال هجوم شنته مسنود بطيران التحالف العربي، على مواقع لجماعة "أنصار الله" جنوب وشرق مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وفقاً لما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي إعادة انتشار وتموضع قواته والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بما يتواءم مع استراتيجيته العسكرية لدعم الحكومة اليمنية.وأعلنت القوات المشتركة، يوم الجمعة الماضي، إخلاء مواقعها المشمولة في اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.وأكدت الأمم المتحدة، تمركز جماعة "أنصار الله" في المواقع التي انسحبت منها القوات المشتركة في مديريات التُحَيتا والدُريهمي وبيت الفقيه جنوب وجنوب شرقي الحديدة.وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأدت المعارك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب الأمم المتحدة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/التحالف-العربي-يعلن-حصيلة-10-عمليات-نفذتها-قواته-في-اليمن-1050765720.html
https://arabic.sputniknews.com/20211120/أنصار-الله-تتخذ-قرارا-بشأن-56-عسكريا-بينهم-نجل-الرئيس-اليمني-1050761691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103690/63/1036906305_0:48:2550:1651_1920x0_80_0_0_ff68fc32386948936e3b966d80dd5983.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن

الدفاع اليمنية تعلن تقدم القوات المشتركة في محافظتي الحديدة وتعز

15:24 GMT 21.11.2021
© REUTERS / Anees Mahyoubالجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018
الجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Anees Mahyoub
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، سيطرة القوات المشتركة الموالية لها على مناطق كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" في محافظتي الحديدة وتعز غرب وجنوب غربي اليمن.
 
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "القوات المشتركة تمكنت في عملياتها المستمرة من استعادة ما بقي من مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]، من قبضة الحوثيين، وتأمينها بشكل كامل".
قوات التحالف العربي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
التحالف العربي يعلن حصيلة 10 عمليات نفذتها قواته في اليمن
21 نوفمبر, 14:03 GMT
 
وأضافت أن "القوات واصلت خلال الساعات الماضية تقدمها الميداني وصولاً إلى تحرير مناطق في مديريتي الجراحي وجبل رأس [جنوب شرقي الحديدة]، ومشارف مدينة البَرح [مديرية مقَبنة]، غربي محافظة تعز".
وذكرت أن "المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للحوثيين كبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".
ووفقاً للدفاع اليمنية، "أسفرت المواجهات وضربات التحالف الجوية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي، قوله إنه نفذ 13 عملية استهداف في الساحل الغربي باليمن لـ "دعم قوات الساحل (في إشارة إلى القوات المشتركة) وحماية المدنيين"، مؤكداً "دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة أنصارالله أواخر 2018)".
وتأتي المستجدات الميدانية غداة إعلان القوات المشتركة، السيطرة على مثلث العدين الاستراتيجي شمال مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة الذي يربط المديرية بمحافظة إب ومديرية الجراحي جنوبي الحديدة.
ويوم الجمعة الماضي، سيطرت القوات المشتركة على مناطق استراتيجية جنوب مديرية حَيْس، في الحدود الإدارية لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وهي مصنع الطوب، وادي وسوق ظمي، وادي عرفان، وجبل الغازية الاستراتيجي وصولاً إلى جبل البراشا المطل على منطقة ظمي، إثر هجوم واسع من عدة محاور على مقاتلي جماعة "أنصار الله". حسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوامها.
سبق ذلك، الخميس الماضي، تأمين القوات المشتركة جبل عمر ومنطقة المحجر شمال منطقة النجيبة الرابطة بين محافظة تعز ومديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة.
وكانت القوات المشتركة سيطرت، أمس الجمعة، على مفرق سقم الاستراتيجي جنوب شرقي مديرية حَيْس، ومرتفعات في محيطه، خلال هجوم شنته مسنود بطيران التحالف العربي، على مواقع لجماعة "أنصار الله" جنوب وشرق مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وفقاً لما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
"أنصار الله" تتخذ قرارا بشأن 56 عسكريا بينهم نجل الرئيس اليمني
20 نوفمبر, 21:06 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي إعادة انتشار وتموضع قواته والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بما يتواءم مع استراتيجيته العسكرية لدعم الحكومة اليمنية.
وأعلنت القوات المشتركة، يوم الجمعة الماضي، إخلاء مواقعها المشمولة في اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.
وأكدت الأمم المتحدة، تمركز جماعة "أنصار الله" في المواقع التي انسحبت منها القوات المشتركة في مديريات التُحَيتا والدُريهمي وبيت الفقيه جنوب وجنوب شرقي الحديدة.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأدت المعارك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب الأمم المتحدة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"