https://arabic.sputniknews.com/20211121/الرئيس-اللبناني-يتحدث-عن-إشارات-إيجابية-حول-اتفاقية-مع-إسرائيل-1050769207.html

الرئيس اللبناني يتحدث عن "إشارات إيجابية" حول اتفاق مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يتحدث عن "إشارات إيجابية" حول اتفاق مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن هناك "إشارات إيجابية" بشأن التوصل لاتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية ويؤدي لاستئناف التنقيب عن النفط... 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T20:58+0000

2021-11-21T20:58+0000

2021-11-21T21:06+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1738_1920x0_80_0_0_2923a3d0da5b2057a1ded5cceaffe33c.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد "أيها اللبنانيون، هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية".وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل؛ حيث عقدت 5 جولات محادثات، كانت آخرها في الرابع من أيار/مايو الماضي.وقدم الوفد اللبناني، خلال إحدى جلسات المحادثات السابقة، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان؛ وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة؛ لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا.ووصل هوشستين إلى إسرائيل، أمس الأحد، وأجرى مباحثات مع وزيرة الطاقة في الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، والمؤسسة الأمنية في إسرائيل.وعين الرئيس الأمريكي بايدن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هوشستين وسيطا في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان مع سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211022/لماذا-تحاول-أمريكا-دفع-لبنان-للتفاوض-على-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل؟-1050506542.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان