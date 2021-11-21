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https://arabic.sputniknews.com/20211121/الرئيس-اللبناني-يتحدث-عن-إشارات-إيجابية-حول-اتفاقية-مع-إسرائيل-1050769207.html
الرئيس اللبناني يتحدث عن "إشارات إيجابية" حول اتفاق مع إسرائيل
الرئيس اللبناني يتحدث عن "إشارات إيجابية" حول اتفاق مع إسرائيل
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن هناك "إشارات إيجابية" بشأن التوصل لاتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية ويؤدي لاستئناف التنقيب عن النفط... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد "أيها اللبنانيون، هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية".وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل؛ حيث عقدت 5 جولات محادثات، كانت آخرها في الرابع من أيار/مايو الماضي.وقدم الوفد اللبناني، خلال إحدى جلسات المحادثات السابقة، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان؛ وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة؛ لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا.ووصل هوشستين إلى إسرائيل، أمس الأحد، وأجرى مباحثات مع وزيرة الطاقة في الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، والمؤسسة الأمنية في إسرائيل.وعين الرئيس الأمريكي بايدن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هوشستين وسيطا في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211022/لماذا-تحاول-أمريكا-دفع-لبنان-للتفاوض-على-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل؟-1050506542.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان

الرئيس اللبناني يتحدث عن "إشارات إيجابية" حول اتفاق مع إسرائيل

20:58 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 21:06 GMT 21.11.2021)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Dalati Nohra
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قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن هناك "إشارات إيجابية" بشأن التوصل لاتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية ويؤدي لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد "أيها اللبنانيون، هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية".
وأضاف "هناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل؛ حيث عقدت 5 جولات محادثات، كانت آخرها في الرابع من أيار/مايو الماضي.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة آموس هوستين في العاصمة اللبنانية بيروت. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
لماذا تحاول أمريكا دفع لبنان للتفاوض على ترسيم الحدود مع إسرائيل؟
22 أكتوبر, 16:43 GMT
وقدم الوفد اللبناني، خلال إحدى جلسات المحادثات السابقة، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان؛ وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة؛ لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا.
ووصل هوشستين إلى إسرائيل، أمس الأحد، وأجرى مباحثات مع وزيرة الطاقة في الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، والمؤسسة الأمنية في إسرائيل.
وعين الرئيس الأمريكي بايدن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هوشستين وسيطا في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان مع سبوتنيك.
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