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https://arabic.sputniknews.com/20211121/الصين-تؤكد-اختطاف-5-من-مواطنيها-في-الكونغو-الديمقراطية-1050767456.html
الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية
الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية
أعلنت الصين اختطاف 5 مواطنين صينيين كانوا يعملون في أحد المناجم بالكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا يوجد تفاصيل عن الخاطفين. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T17:02+0000
2021-11-21T17:02+0000
2021-11-21T17:02+0000
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الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن عملية الاختطاف جرت اليوم الأحد.وأكدت ذلك السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن هوية الخاطفين لا تزال غير معروفة.وتشهد الكونغو الديمقراطية أعمال عنف كان بينهم ما وقع مطلع الشهر الجاري وأسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى اعتقال 36 مسلحا منهم خلال هجومهم على مدينة "بوكافو" شرقي البلاد.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي 10 مدنيين مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون على قرى شرقي البلاد.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الصين عبر سبوتنيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, الصين
الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية
أعلنت الصين اختطاف 5 مواطنين صينيين كانوا يعملون في أحد المناجم بالكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا يوجد تفاصيل عن الخاطفين.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن
عملية الاختطاف
جرت اليوم الأحد.
وأكدت ذلك السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن هوية الخاطفين لا تزال غير معروفة.
وتشهد الكونغو الديمقراطية أعمال عنف كان بينهم ما وقع مطلع الشهر الجاري وأسفر عن
مقتل 6 مسلحين
وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى اعتقال 36 مسلحا منهم خلال هجومهم على مدينة "بوكافو" شرقي البلاد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي 10 مدنيين مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون على قرى شرقي البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الصين عبر سبوتنيك