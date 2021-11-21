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https://arabic.sputniknews.com/20211121/العراق-يصدر-بيانا-جديدا-يكشف-فيه-موقفه-من-التطبيع-مع-إسرائيل-1050768534.html
العراق يصدر بيانا جديدا يكشف فيه موقفه من التطبيع مع إسرائيل
العراق يصدر بيانا جديدا يكشف فيه موقفه من التطبيع مع إسرائيل
كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، موقف العراق من التطبيع مع إسرائيل، مجددة الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T19:49+0000
2021-11-21T19:49+0000
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ونفى الصحاف ما نقلته وسيلة إعلامية من تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية، مؤكدا أن الوزير حسين جدد قوله بـ"لا للتطبيع"، سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد أن العراق لن يكون جزءا من اتفاقات "أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن الأمر صعب، ولن يكون قريبا.وأوضح حسين، خلال كلمة له أثناء جلسة حوارية في إطار حوار المنامة، "بخصوص توقعات انضمام العراق لاتفاقات أبراهام الإجابة باختصار هي لا"، في إشارة إلى الاتفاقات لتطبيع العلاقات التي بدأت بين بعض الدول العربية وإسرائيل.وأضاف: "ثمة العديد من الأسباب لذلك ولكن لست بصدد شرحها هنا، ولكن ذلك أمر صعب ولن يحدث قريبا".وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أن العراق ستكون بين الدول التالية التي قد تطبع علاقتها مع إسرائيل. وأوضح فريج، في تصريحات نقلها موقع "قناة أي 24"، الدول التالية التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، سيكون العراق"، متابعا: "أمامنا الآن العراق، بالإضافة لدول أخرى مسلمة في الطريق".ولا ترتبط إسرائيل والعراق بعلاقات دبلوماسية، وكان الوضع متوترا بين البلدين، خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين الذي أطلق 43 صاروخا، تجاه إسرائيل. ووُقعت "اتفاقات أبراهام" برعاية واشنطن في سبتمبر/أيلول 2020، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وبعدها أعلن عن تطبيع العلاقات مع المغرب والسودان.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم عبر موقع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-أن-بلاده-لن-تكون-جزءا-من-اتفاقات-أبراهام-1050758451.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق يصدر بيانا جديدا يكشف فيه موقفه من التطبيع مع إسرائيل

19:49 GMT 21.11.2021
© facebook/Basraالخارجية العراقية
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© facebook/Basra
تابعنا عبر
كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، موقف العراق من التطبيع مع إسرائيل، مجددة الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده لن تكون جزءا من اتفاقات "أبراهام"
20 نوفمبر, 12:03 GMT
ونفى الصحاف ما نقلته وسيلة إعلامية من تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية، مؤكدا أن الوزير حسين جدد قوله بـ"لا للتطبيع"، سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد أن العراق لن يكون جزءا من اتفاقات "أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن الأمر صعب، ولن يكون قريبا.
وأوضح حسين، خلال كلمة له أثناء جلسة حوارية في إطار حوار المنامة، "بخصوص توقعات انضمام العراق لاتفاقات أبراهام الإجابة باختصار هي لا"، في إشارة إلى الاتفاقات لتطبيع العلاقات التي بدأت بين بعض الدول العربية وإسرائيل.وأضاف: "ثمة العديد من الأسباب لذلك ولكن لست بصدد شرحها هنا، ولكن ذلك أمر صعب ولن يحدث قريبا".
وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أن العراق ستكون بين الدول التالية التي قد تطبع علاقتها مع إسرائيل. وأوضح فريج، في تصريحات نقلها موقع "قناة أي 24"، الدول التالية التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، سيكون العراق"، متابعا: "أمامنا الآن العراق، بالإضافة لدول أخرى مسلمة في الطريق".
ولا ترتبط إسرائيل والعراق بعلاقات دبلوماسية، وكان الوضع متوترا بين البلدين، خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين الذي أطلق 43 صاروخا، تجاه إسرائيل. ووُقعت "اتفاقات أبراهام" برعاية واشنطن في سبتمبر/أيلول 2020، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وبعدها أعلن عن تطبيع العلاقات مع المغرب والسودان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم عبر موقع سبوتنيك.
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