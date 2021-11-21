تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الكشف-عن-أقوى-قوة-جوية-على-كوكب-الأرض-1050766202.html
الكشف عن أقوى قوة جوية على كوكب الأرض
الكشف عن أقوى قوة جوية على كوكب الأرض
كشفت البوابة الكندية للصناعات الجوية "أيرواملوا" (Aeroemploi) عن قائمة الدول، التي تمتلك أقوى قوة جوية على الأرض. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T14:35+0000
2021-11-21T14:35+0000
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102557/18/1025571885_0:550:2560:1998_1920x0_80_0_0_be33290640a756e848eef28ddece8680.jpg
ووفقا للبوابة، فإن القوات الجوية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في التصنيف، وهي مسلحة بأكثر من ثلاثة آلاف طائرة من مختلف التعديلات. كما تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تجهيزا وتقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.أغلق الطيران الصيني أقوى ثلاث قوى جوية، التي تشكلت بفضل المساعدة الجادة للاتحاد السوفياتي في عام 1949. قام الروس بتدريب طياري جيش التحرير الشعبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيفها في معارك الحرب الكورية (1950-1953)، وهي محددة في المواد. في الثمانينيات، واجه سلاح الجو في البلاد تحديات تكنولوجية مختلفة، لكنه أجرى إصلاحات عميقة ليصبح الآن أكثر كفاءة.تشمل قائمة الطيران العسكري الأكثر أهمية على هذا الكوكب القوات الجوية الهندية والمصرية والباكستانية والتركية والكورية الجنوبية. احتلت ألمانيا، التي يبلغ أسطولها أكثر من 400 طائرة، المركز العاشر في الترتيب.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/مجمع-داسو-يؤكد-دخول-عقد-شراء-مصر-لـ30-رافال-حيز-التنفيذ-1050754176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102557/18/1025571885_0:115:2560:1724_1920x0_80_0_0_9625475d02d76c564a50bf7b47ac8011.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار

الكشف عن أقوى قوة جوية على كوكب الأرض

14:35 GMT 21.11.2021
© REUTERS / Air Force/Airman 1st Class Gerald Willisزيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية - قوات الطيران الجوي الأمريكي وطائرة "بي-1بي" تحلق فوق المحيط الهادئ
زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية - قوات الطيران الجوي الأمريكي وطائرة بي-1بي تحلق فوق المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Air Force/Airman 1st Class Gerald Willis
تابعنا عبر
كشفت البوابة الكندية للصناعات الجوية "أيرواملوا" (Aeroemploi) عن قائمة الدول، التي تمتلك أقوى قوة جوية على الأرض.
ووفقا للبوابة، فإن القوات الجوية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في التصنيف، وهي مسلحة بأكثر من ثلاثة آلاف طائرة من مختلف التعديلات. كما تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تجهيزا وتقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
مصر تتسلم الدفعة الأولي من المقاتلات الفرنسية رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
صحيفة: مجمع "داسو" يؤكد دخول عقد شراء مصر لـ30 "رافال" حيز التنفيذ
19 نوفمبر, 14:25 GMT
أغلق الطيران الصيني أقوى ثلاث قوى جوية، التي تشكلت بفضل المساعدة الجادة للاتحاد السوفياتي في عام 1949. قام الروس بتدريب طياري جيش التحرير الشعبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيفها في معارك الحرب الكورية (1950-1953)، وهي محددة في المواد. في الثمانينيات، واجه سلاح الجو في البلاد تحديات تكنولوجية مختلفة، لكنه أجرى إصلاحات عميقة ليصبح الآن أكثر كفاءة.
تشمل قائمة الطيران العسكري الأكثر أهمية على هذا الكوكب القوات الجوية الهندية والمصرية والباكستانية والتركية والكورية الجنوبية. احتلت ألمانيا، التي يبلغ أسطولها أكثر من 400 طائرة، المركز العاشر في الترتيب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"