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https://arabic.sputniknews.com/20211121/الملكة-اليزابيث-تظهر-مجددا-وتحضر-مراسم-تعميد-اثنين-من-أحفادها-1050768523.html
الملكة اليزابيث تظهر مجددا وتحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها
الملكة اليزابيث تظهر مجددا وتحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها
حضرت الملكة اليزابيث الثانية مراسم خاصة للاحتفال بتعميد اثنين من أحفادها، اليوم الأحد، بعد أربعة أيام من ظهور الملكة التي تبلغ من العمر 95 عاما لأول مرة علنا... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T19:42+0000
2021-11-21T19:42+0000
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ولم يعلق قصر بكنجهام على التقرير.وكانت الملكة قد أمضت ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضي، فيما وصفها القصر بأنها "فحوص أولية" بعد مرض لم يتم الكشف عنه ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.وغابت الملكة عن مراسم يوم الذكرى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب التواء في الظهر قال مصدر بالقصر إنه لا علاقة له بالحالة التي تطلبت راحة.وفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، التُقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم في منزلها بقلعة وندسور، وهي تتجاذب أطراف الحديث مع رئيس أركان الدفاع، وفقا لوكالة (بي.إيه) البريطانية للأنباء.وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما اليوم هو نجل الأميرة أوجيني ابنة الأمير أندرو، والآخر هو ابن زارا تندال ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لملكة بريطانيا.
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الملكة اليزابيث تظهر مجددا وتحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

19:42 GMT 21.11.2021
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / POOL
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حضرت الملكة اليزابيث الثانية مراسم خاصة للاحتفال بتعميد اثنين من أحفادها، اليوم الأحد، بعد أربعة أيام من ظهور الملكة التي تبلغ من العمر 95 عاما لأول مرة علنا منذ قضائها ليلة في المستشفى.
ولم يعلق قصر بكنجهام على التقرير.
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وكانت الملكة قد أمضت ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضي، فيما وصفها القصر بأنها "فحوص أولية" بعد مرض لم يتم الكشف عنه ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.
وغابت الملكة عن مراسم يوم الذكرى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب التواء في الظهر قال مصدر بالقصر إنه لا علاقة له بالحالة التي تطلبت راحة.
وفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، التُقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم في منزلها بقلعة وندسور، وهي تتجاذب أطراف الحديث مع رئيس أركان الدفاع، وفقا لوكالة (بي.إيه) البريطانية للأنباء.
وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما اليوم هو نجل الأميرة أوجيني ابنة الأمير أندرو، والآخر هو ابن زارا تندال ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لملكة بريطانيا.
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