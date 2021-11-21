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https://arabic.sputniknews.com/20211121/انتهاء-عمل-اللجنة-المكلفة-بإدارة-نادي-الزمالك-وتكهنات-بعودة-مرتضى-منصور-1050766701.html
انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وتكهنات بعودة مرتضى منصور
انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وتكهنات بعودة مرتضى منصور
تسّلم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، القلعة البيضاء إلى الجهات الإدارية غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدتها ومهمتها مع النادي. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:27+0000
2021-11-21T15:27+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر من داخل اللجنة، قوله إن غدا الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، هو نهاية مدة عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.وأوضح أن الجهة الإدارية ستقوم بتسليم النادي سواء لمرتضى منصور رئيس النادي المنتخب أو الثلاثي طارق جبريل أمين الصندوق وحسين السمري المدير التنفيذي وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.وفي السياق، ذكرت إذاعة "OnSport FM"، اليوم الأحد، أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري قرر عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.يذكر أن أشرف صبحي كان قد عين لجنة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو/ أيار الماضي، وضمت اللجنة في عضويتها محمد الإتربي نائب، والأعضاء حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهاني برزي، كما ضمت اللجنة حسين السمري في منصب المدير التنفيذي وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.وحسب تقارير صحفية، فإن الدعوى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد لنادي الزمالك ستتم خلال الساعات القليلة القادمة.تابع أحدث أخبار نادي الزمالك عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/مرتضى-منصور-يكشف-سببا-يحول-دون-عودته-للزمالك-رغم-الحكم-القضائي-1050635900.html
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الأخبار, مجتمع, رياضة, أخبار الزمالك اليوم

انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وتكهنات بعودة مرتضى منصور

15:27 GMT 21.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك خلال مباراة الأهلي
محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك خلال مباراة الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تسّلم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، القلعة البيضاء إلى الجهات الإدارية غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدتها ومهمتها مع النادي.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر من داخل اللجنة، قوله إن غدا الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، هو نهاية مدة عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
مرتضى منصور يكشف سببا يحول دون عودته للزمالك رغم الحكم القضائي
6 نوفمبر, 14:31 GMT
وأوضح أن الجهة الإدارية ستقوم بتسليم النادي سواء لمرتضى منصور رئيس النادي المنتخب أو الثلاثي طارق جبريل أمين الصندوق وحسين السمري المدير التنفيذي وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.
وفي السياق، ذكرت إذاعة "OnSport FM"، اليوم الأحد، أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري قرر عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن أشرف صبحي كان قد عين لجنة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو/ أيار الماضي، وضمت اللجنة في عضويتها محمد الإتربي نائب، والأعضاء حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهاني برزي، كما ضمت اللجنة حسين السمري في منصب المدير التنفيذي وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.
وحسب تقارير صحفية، فإن الدعوى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد لنادي الزمالك ستتم خلال الساعات القليلة القادمة.
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