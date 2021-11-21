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اندلاع حريق في شركة نفط وغاز إيرانية
اندلاع حريق في شركة نفط وغاز إيرانية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في شركة نفط وغاز محلية، تقع في مدينة مسجد سليمان، جنوبي البلاد. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن حريقا اندلع في شركة نفط وغاز محلية، تقع في مدينة مسجد سليمان، وبأن الشركة المحلية نجحت في احتواء الحريق الذي اندلع، صباح اليوم، في مستودع الشركة التي تقع جنوبي البلاد.وكانت العلاقات العامة لشركة النفط والغاز في مسجد سليمان قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق في الشركة، لكنها أوضحت أنه لم يصلها أي تقارير تقضي بتفاصيل الحادثة، وكذلك الأضرار الناجمة عنها، لافتة إلى أن سبب الحريق قيد التحقيق. يذكر أن شركة مسجد سليمان للنفط والغاز تقع جنوبي البلاد، وتأسست في عام 1999، باعتبارها واحدة من الشركات التابعة للشركة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، خاصة في ظل ضم أربع مناطق نفطية (لب سفيد، وقلعه نار، وهفتکل ونفت سفید).وتمتلك الشركة الإيرانية المحلية 11 وحدة تشغيل، و4 محطات ضخ وحقن للغاز، بالإضافة إلى 3 محطات تحلية، وذلك في نطاق منطقة تبلغ مساحتها 410 كيلومترات.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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العالم, الأخبار, إيران

اندلاع حريق في شركة نفط وغاز إيرانية

13:04 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 13:05 GMT 21.11.2021)
© REUTERS / OBTAINED BY REUTERSتصاعد حريق ودخان من انفجار ناقلة غاز في هرات بأفغانستان في 13 فبراير/ شباط 2021
تصاعد حريق ودخان من انفجار ناقلة غاز في هرات بأفغانستان في 13 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / OBTAINED BY REUTERS
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في شركة نفط وغاز محلية، تقع في مدينة مسجد سليمان، جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن حريقا اندلع في شركة نفط وغاز محلية، تقع في مدينة مسجد سليمان، وبأن الشركة المحلية نجحت في احتواء الحريق الذي اندلع، صباح اليوم، في مستودع الشركة التي تقع جنوبي البلاد.
وكانت العلاقات العامة لشركة النفط والغاز في مسجد سليمان قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق في الشركة، لكنها أوضحت أنه لم يصلها أي تقارير تقضي بتفاصيل الحادثة، وكذلك الأضرار الناجمة عنها، لافتة إلى أن سبب الحريق قيد التحقيق. 
يذكر أن شركة مسجد سليمان للنفط والغاز تقع جنوبي البلاد، وتأسست في عام 1999، باعتبارها واحدة من الشركات التابعة للشركة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، خاصة في ظل ضم أربع مناطق نفطية (لب سفيد، وقلعه نار، وهفتکل ونفت سفید).
وتمتلك الشركة الإيرانية المحلية 11 وحدة تشغيل، و4 محطات ضخ وحقن للغاز، بالإضافة إلى 3 محطات تحلية، وذلك في نطاق منطقة تبلغ مساحتها 410 كيلومترات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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