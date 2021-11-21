https://arabic.sputniknews.com/20211121/باشينيان-يشكر-بوتين-على-وساطة-روسيا-النشطة-بشأن-ناغورني-قره-باغ-1050764100.html

باشينيان يشكر بوتين على وساطة روسيا النشطة بشأن ناغورني قره باغ

باشينيان يشكر بوتين على وساطة روسيا النشطة بشأن ناغورني قره باغ

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي شكر روسيا على جهود الوساطة النشطة في نزاع ناغورني قره باغ. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

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وبحسب بيان نشره الكرملين، "ناقش الجانبان الوضع في المنطقة، وكذلك التدابير المتخذة لتحقيق الاستقرار في إطار الاتفاقات الثلاثية بشأن ناغورني قره باغ المؤرخة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و11 كانون الثاني/يناير 2021". وأعرب نيكول باشينيان عن "امتنانه لوساطة روسيا النشطة".ووفقا للبيان، فقد اتفق الزعيمان على إجراء مزيد من الاتصالات.هذا واندلعت مواجهات، يوم الثلاثاء الماضي، بين أرمينيا وأذربيجان قرب إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، بعد تصعيد استمر عدة أسابيع.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الأرميني والأذري أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.في وقت سابق، وبعد محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اتفق الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على عقد اجتماع في بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل في إطار قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشرق.وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اتفق قادة أرمينيا وأذربيجان أيضا على إنشاء خط اتصال مباشر على مستوى وزراء الدفاع، يكون بمثابة آلية لمنع وقوع الحوادث.وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.ودخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، يوم 10 نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/أرمينيا-تبين-موقفها-قمة-بروكسل-القادمة-مع-أذربيجان-1050758891.html

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