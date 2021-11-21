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https://arabic.sputniknews.com/20211121/برلماني-لبنان-لا-يستطيع-تحمل-تبعات-مواقف-حزب-الله-الإقليمية--1050764442.html
برلماني: لبنان لا يستطيع تحمل تبعات مواقف "حزب الله" الإقليمية
برلماني: لبنان لا يستطيع تحمل تبعات مواقف "حزب الله" الإقليمية
قال النائب في البرلمان اللبناني عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بلال عبدالله، إن حديث وزير الخارجية البحريني حول حل الأزمة اللبنانية مع دول الخليج وأن الحل يبدأ من... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وأضاف عبدالله في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الخليج يحث لبنان على العودة للموقف العربي المعتدل وألا يكون منصة إعلامية وسياسية في محور الممانعة بقيادة إيران.وذكر أن رسالة الوزير البحريني مفادها "عدم القدرة على التغاضي عن الموضوع خاصة أن لبنان عجز أن يقدم بادرة حسن نية لإقالة وزير الإعلام".وأشار إلى أن الداخل اللبناني "لا يستطيع تحمل تبعات سلوك حزب الله مع دول الخليج"، موضحا: "نحن نتعاطى مع حزب الله في لبنان كمكون سياسي موجود ولكن هناك قسم كبير من الشعب يرفض الدور الإقليمي لحزب الله الذي أصبح عبء على لبنان".ولفت عبدالله إلى أن مواقف "حزب الله" الإقليمية التي لم يتم الاتفاق عليها لبنانيا "تُحمّل هذا البلد الضعيف المنهار اقتصاديا أعباء إضافية لسنا قادرين على تحمل أوزارها".وأكد أن "لبنان لا مصلحة له في أن يدير ظهره إلى أشقائه العرب وأن يكون فقط ساحة وورقة تفاوض للجانب الإيراني في إطار مفاوضاته في الاتفاق النووي مع الجانب الأمريكي".وكان وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قد صرح في وقت سابق، بأن حل الأزمة اللبنانية الخليجية يبدأ من بيروت وتغيير علاقة لبنان مع الدول الشقيقة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، بشأن الحرب في اليمن.وأضاف خلال لقاءه مع وزراء خارجية الأردن والعراق، ضمن مؤتمر "حوار المنامة"، إنه "يجب حل الأزمة من داخل لبنان وبين اللبنانيين أولا".تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/نصر-الله-السعودية-تريد-من-حلفائها-في-لبنان-أن-يخوضوا-حربا-أهلية-مع-حزب-الله-1050680915.html
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برلماني: لبنان لا يستطيع تحمل تبعات مواقف "حزب الله" الإقليمية

12:00 GMT 21.11.2021
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قال النائب في البرلمان اللبناني عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بلال عبدالله، إن حديث وزير الخارجية البحريني حول حل الأزمة اللبنانية مع دول الخليج وأن الحل يبدأ من بيروت "تأتي ضمن السياق العام الذي تفاقم بعد تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي".
وأضاف عبدالله في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الخليج يحث لبنان على العودة للموقف العربي المعتدل وألا يكون منصة إعلامية وسياسية في محور الممانعة بقيادة إيران.
وذكر أن رسالة الوزير البحريني مفادها "عدم القدرة على التغاضي عن الموضوع خاصة أن لبنان عجز أن يقدم بادرة حسن نية لإقالة وزير الإعلام".
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
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11 نوفمبر, 15:13 GMT
وأشار إلى أن الداخل اللبناني "لا يستطيع تحمل تبعات سلوك حزب الله مع دول الخليج"، موضحا: "نحن نتعاطى مع حزب الله في لبنان كمكون سياسي موجود ولكن هناك قسم كبير من الشعب يرفض الدور الإقليمي لحزب الله الذي أصبح عبء على لبنان".
ولفت عبدالله إلى أن مواقف "حزب الله" الإقليمية التي لم يتم الاتفاق عليها لبنانيا "تُحمّل هذا البلد الضعيف المنهار اقتصاديا أعباء إضافية لسنا قادرين على تحمل أوزارها".
وأكد أن "لبنان لا مصلحة له في أن يدير ظهره إلى أشقائه العرب وأن يكون فقط ساحة وورقة تفاوض للجانب الإيراني في إطار مفاوضاته في الاتفاق النووي مع الجانب الأمريكي".
وكان وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قد صرح في وقت سابق، بأن حل الأزمة اللبنانية الخليجية يبدأ من بيروت وتغيير علاقة لبنان مع الدول الشقيقة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي، بشأن الحرب في اليمن.
وأضاف خلال لقاءه مع وزراء خارجية الأردن والعراق، ضمن مؤتمر "حوار المنامة"، إنه "يجب حل الأزمة من داخل لبنان وبين اللبنانيين أولا".
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