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محمد صلاح يفاجئ طلاب مدرسة مصرية بزيارة افتراضية...فيديو
محمد صلاح يفاجئ طلاب مدرسة مصرية بزيارة افتراضية...فيديو
فاجأ نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، طلاب مدرسة مصرية من خلال زيارة افتراضية عبر الإنترنت. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:13+0000
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ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقطعا مصورا، قالت فيه إنه مقابلة للنجم المصري مع طلاب صف في إحدى المدارس المصرية.وظهر في المقطع المصور أستاذ الفصل الدراسي وهو يطرح سؤالا على تلامذته حول معرفة المفاجأة التي قام بتحضيرها لهم، ليقوم بالتواصل عبر الإنترنت مع النجم المصري.ظهرت علامات الدهشة على وجوه الطلاب، لبياشروا بطرح أسئلة على النجم.وضم الفصل الدراسي طلابا من سوريا واليمن، حيث وجهت له طالبة يمنية سؤالا حول الشيء الذي يحبه بعد كرة القدم، ليجيبها قائلا: "أن أحب عائلتي قبل الكرة".وقام أحد الطلبة بطرح سؤال حول وجهته المقبلة بعد ناديه ليفربول، فأجاب، قائلا: "هل عملت بالصحافة؟ لا أعرف حاليا. أركز حاليا مع الفريق ومع المنتخب من أجل مبارايات كأس العالم".ووجّه صلاح نصيحة للطلاب بالاهتمام بالتعليم لأنه سيصنع فريقا له في المستقبل.
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رياضة, مجتمع, الأخبار

محمد صلاح يفاجئ طلاب مدرسة مصرية بزيارة افتراضية...فيديو

09:13 GMT 21.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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فاجأ نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، طلاب مدرسة مصرية من خلال زيارة افتراضية عبر الإنترنت.
ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقطعا مصورا، قالت فيه إنه مقابلة للنجم المصري مع طلاب صف في إحدى المدارس المصرية.
وظهر في المقطع المصور أستاذ الفصل الدراسي وهو يطرح سؤالا على تلامذته حول معرفة المفاجأة التي قام بتحضيرها لهم، ليقوم بالتواصل عبر الإنترنت مع النجم المصري.
ظهرت علامات الدهشة على وجوه الطلاب، لبياشروا بطرح أسئلة على النجم.
وضم الفصل الدراسي طلابا من سوريا واليمن، حيث وجهت له طالبة يمنية سؤالا حول الشيء الذي يحبه بعد كرة القدم، ليجيبها قائلا: "أن أحب عائلتي قبل الكرة".
وقام أحد الطلبة بطرح سؤال حول وجهته المقبلة بعد ناديه ليفربول، فأجاب، قائلا: "هل عملت بالصحافة؟ لا أعرف حاليا. أركز حاليا مع الفريق ومع المنتخب من أجل مبارايات كأس العالم".
ووجّه صلاح نصيحة للطلاب بالاهتمام بالتعليم لأنه سيصنع فريقا له في المستقبل.
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