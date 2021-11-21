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بلينكن يحتفل بكسر حاجز مليون متابع على "تويتر"
بلينكن يحتفل بكسر حاجز مليون متابع على "تويتر"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن عدد متابعيه على موقع "تويتر" كسر حاجز مليون متابع، وذلك منذ توليه منصبه رسميا مطلع العام الجاري. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وكتب بلينكن على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "أصبح عدد متابعي حسابي على "تويتر" مليون شخص، الصفحة التي تحمل اسم وزير الخارجية الأمريكي.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تولى مهام منصبه ضمن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني الماضي.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر سبوتنيك
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العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يحتفل بكسر حاجز مليون متابع على "تويتر"

14:01 GMT 21.11.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / POOL
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن عدد متابعيه على موقع "تويتر" كسر حاجز مليون متابع، وذلك منذ توليه منصبه رسميا مطلع العام الجاري.
وكتب بلينكن على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "أصبح عدد متابعي حسابي على "تويتر" مليون شخص، الصفحة التي تحمل اسم وزير الخارجية الأمريكي.
وتابع: "بكل تواضع يمكن القول إن الوصول إلى مليون متابع على "تويتر" يعني قدرة أكبر على وصول ما تقوم به وزارة الخارجية من أعمال إلى الناس في أمريكا وفي العالم أجمع".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تولى مهام منصبه ضمن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
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