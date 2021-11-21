https://arabic.sputniknews.com/20211121/بلينكن-يعلق-على-اتفاق-البرهان-وحمدوك-ويحذر-من-القوة-المفرطة-ضد-المتظاهرين-1050769700.html

بلينكن يعلق على اتفاق البرهان وحمدوك ويحذر من القوة المفرطة ضد المتظاهرين

بلينكن يعلق على اتفاق البرهان وحمدوك ويحذر من القوة المفرطة ضد المتظاهرين

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بالاتفاق بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T23:48+0000

2021-11-21T23:48+0000

2021-11-21T23:48+0000

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وزير الخارجية الأمريكي

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وقال بلينكن في تغريدات على موقع تويتر، "لقد شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ".وأضاف، "أحث جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية بقيادة مدنية للوصول للديمقراطية في السودان".وتابع، "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المنحل عبد الله حمدوك اليوم اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري)، للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.واحتجزت قوة عسكرية حمدوك، فجر ذات اليوم، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ولكن تحت الإقامة الجبرية، ومنذ ذلك الوقت سيطر الجيش فعليا على السلطة.ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/حمدوك-لدي-كامل-الحرية-في-اختيار-الحكومة-المقبلة-وهكذا-يجب-أن-تكون-عقيدة-الجيش-1050769015.html

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