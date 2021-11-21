تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/بوتين-يعلن-تلقيه-جرعة-معززة-من-لقاح-سبوتنيك-لايت-المضاد-لـكوفيد-19-وأنه-بحالة-جيدة-1050767371.html
بوتين يعلن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كورونا"
بوتين يعلن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كورونا"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19". 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T17:00+0000
2021-11-21T17:20+0000
روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050596352_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_206669f9aaa2fc2c6af92d345483ea23.jpg
قال بوتين خلال اجتماع مع دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز "غماليه" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة: "اليوم، بناءً على توصيتكم وتوصية زملائكم، أخذت مرة أخرى لقاح "سبوتنيك لايت"، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم"؛ مضيفا أنه بحالة جيدة.هذا وجرى تطعيم الرئيس الروسي بوتين في 23 آذار/ مارس الماضي، بالمكون الأول من اللقاح، حيث جرى تطعيمه بعيدا عن أعين الكاميرات، عقب ذلك أعلن الرئيس عن وجود أجسام مضادة جيدة لديه، وفي 14 أبريل/نيسان أعلن بوتين، أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى.بعد ذلك أعلن الرئيس الروسي أن اللقاح الذي أخذه هو "سبوتنيك V".
https://arabic.sputniknews.com/20210929/بوتين-ينصح-أردوغان-بالتطعيم-في-المرة-القادمة-بلقاح-سبوتنيك-V-1050290585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050596352_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ac7f44a62bd2500f510ea268f02670ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الأخبار

بوتين يعلن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كورونا"

17:00 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 17:20 GMT 21.11.2021)
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19".
قال بوتين خلال اجتماع مع دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز "غماليه" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة: "اليوم، بناءً على توصيتكم وتوصية زملائكم، أخذت مرة أخرى لقاح "سبوتنيك لايت"، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم"؛ مضيفا أنه بحالة جيدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
بوتين ينصح أردوغان بالتطعيم في المرة القادمة بلقاح "سبوتنيك V"
29 سبتمبر, 14:40 GMT
وأضاف لوغونوف، أن الانخفاض في فاعلية التطعيم ضد COVID-19 يحدث في غضون 6 -8 أشهر، قائلا: "بطبيعة الحال، إننا نشهد انخفاضا طفيفا وليس انخفاضا كبيرا، بل يمكن القول تراجعا في فاعلية التطعيم بعد 6- 8 أشهر من التطعيم الأول".
هذا وجرى تطعيم الرئيس الروسي بوتين في 23 آذار/ مارس الماضي، بالمكون الأول من اللقاح، حيث جرى تطعيمه بعيدا عن أعين الكاميرات، عقب ذلك أعلن الرئيس عن وجود أجسام مضادة جيدة لديه، وفي 14 أبريل/نيسان أعلن بوتين، أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى.
بعد ذلك أعلن الرئيس الروسي أن اللقاح الذي أخذه هو "سبوتنيك V".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"