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تركيا تكمل بناء الجدار الأمني مع إيران المزود بأنظمة صوتية... صور
تركيا تكمل بناء الجدار الأمني مع إيران المزود بأنظمة صوتية... صور
نجحت القوات المسلحة التركية في إتمام بناء "الجدار الأمني" على طول الحدود مع إيران، بطول 145 كيلومترا، في سياق مشروع أطلقته الرئاسة التركية لتوفير أمن الحدود. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-21T12:46+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن أعمال بناء الجدار الأمني على الحدود التركية الإيرانية جرت في ولايتي أغدير وآغري، اللتين تقعان شرقي البلاد، وذلك بتنسيق ودعم كاملين من قبل وزارة الداخلية التركية، بهدف تعزيز قدرات الجيش التركي في ضمان أمن المنطقة.يتكون الجدار الأمني من كتل خرسانية كاملة، يبلغ ارتفاع الواحد منها 3 أمتار، وهي محاطة بأسوار من الأسلاك الشائكة مزودة بأنظمة محلية الصنع للتقنيات الأمنية، تم تثبيتها في الجدار، حيث يعمل الحراس على مراقبة الحدود في مناطق مسؤولياتهم، على مدار الساعة.وأوضحت الوكالة التركية أن الكاميرات التي تم زرعها على طول الخط الحدودي، تقوم بمراقبة حالات العبور غير القانونية، أو عمليات التهريب والحوادث الإرهابية، فضلا عن مراقبة تلك الحدود من قبل أفراد ذوي خبرة يمتلكون مهارات عالية نتيجة لاستخدامهم أنظمة صوتية بإمكانها اكتشاف كل أنواع الاهتزازات والحركات والأهداف المحتملة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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تركيا تكمل بناء الجدار الأمني مع إيران المزود بأنظمة صوتية... صور

12:46 GMT 21.11.2021
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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نجحت القوات المسلحة التركية في إتمام بناء "الجدار الأمني" على طول الحدود مع إيران، بطول 145 كيلومترا، في سياق مشروع أطلقته الرئاسة التركية لتوفير أمن الحدود.
وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن أعمال بناء الجدار الأمني على الحدود التركية الإيرانية جرت في ولايتي أغدير وآغري، اللتين تقعان شرقي البلاد، وذلك بتنسيق ودعم كاملين من قبل وزارة الداخلية التركية، بهدف تعزيز قدرات الجيش التركي في ضمان أمن المنطقة.
يتكون الجدار الأمني من كتل خرسانية كاملة، يبلغ ارتفاع الواحد منها 3 أمتار، وهي محاطة بأسوار من الأسلاك الشائكة مزودة بأنظمة محلية الصنع للتقنيات الأمنية، تم تثبيتها في الجدار، حيث يعمل الحراس على مراقبة الحدود في مناطق مسؤولياتهم، على مدار الساعة.
وأوضحت الوكالة التركية أن الكاميرات التي تم زرعها على طول الخط الحدودي، تقوم بمراقبة حالات العبور غير القانونية، أو عمليات التهريب والحوادث الإرهابية، فضلا عن مراقبة تلك الحدود من قبل أفراد ذوي خبرة يمتلكون مهارات عالية نتيجة لاستخدامهم أنظمة صوتية بإمكانها اكتشاف كل أنواع الاهتزازات والحركات والأهداف المحتملة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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