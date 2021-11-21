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تركي آل الشيخ يرد على "شائعة مغرضة" ويحسم جدل هدية بالملايين
تركي آل الشيخ يرد على "شائعة مغرضة" ويحسم جدل هدية بالملايين
حسم رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، جدل أثاره ‏مقطع مصور متداول لسيارة "لامبورغيني"، والتي يزعم أنها هدية منه إلى أحد... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T10:55+0000
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ويشير الفيديو المتداول إلى أن السيارة أهداها تركي آل الشيخ إلى المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله، وأن قيمتها هي 15 مليون ريال سعودي.وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، لينفي صحة ذلك الفيديو، وقال إنه يتوعد من نشره.وأشار إلى أن "البعض نشر مقطعا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات، بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة، ولكن نظرا للكذب المتعمد بذلك سأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره".​ومؤخرا، افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات الموسم الثاني لـ"موسم الرياض"، وكان برفقته المطرب، عبد المجيد عبد الله.ونشر كلا من آل الشيخ وعبد الله عبر حساباتهما على موقع "تويتر" صورا من افتتاحهما للمعرض.​وانطلق الموسم الثاني لـ"موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشارك فيه العديد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا ومحمد رمضان وجورج وسوف، وذلك بعدما انطلق موسمه الأول في عام 2019، وأقيم في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، حقق أكثر من 10 ملايين زيارة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يرد على "شائعة مغرضة" ويحسم جدل هدية بالملايين

10:55 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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حسم رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، جدل أثاره ‏مقطع مصور متداول لسيارة "لامبورغيني"، والتي يزعم أنها هدية منه إلى أحد المطربين.‏
ويشير الفيديو المتداول إلى أن السيارة أهداها تركي آل الشيخ إلى المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله، وأن قيمتها هي 15 مليون ريال سعودي.
وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، لينفي صحة ذلك الفيديو، وقال إنه يتوعد من نشره.
وأشار إلى أن "البعض نشر مقطعا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات، بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة، ولكن نظرا للكذب المتعمد بذلك سأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره".
​ومؤخرا، افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات الموسم الثاني لـ"موسم الرياض"، وكان برفقته المطرب، عبد المجيد عبد الله.
ونشر كلا من آل الشيخ وعبد الله عبر حساباتهما على موقع "تويتر" صورا من افتتاحهما للمعرض.
​وانطلق الموسم الثاني لـ"موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشارك فيه العديد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا ومحمد رمضان وجورج وسوف، وذلك بعدما انطلق موسمه الأول في عام 2019، وأقيم في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، حقق أكثر من 10 ملايين زيارة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
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