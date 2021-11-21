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https://arabic.sputniknews.com/20211121/تغير-مذهل-يحدثه-تناول-ثمرة-واحدة-من-البطاطا-الحلوة-يوميا-1050767467.html
تغير مذهل يحدثه تناول ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة يوميا
تغير مذهل يحدثه تناول ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة يوميا
تمنح البطاطا الحلوة لمن يتناولها في فصل الشتاء الشعور بالدفء لما تحتويه من عناصر تمد الجسم بالطاقة فضلا عن مذاقها المحبب للكبار والصغار. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T16:59+0000
2021-11-21T16:59+0000
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عرضت بوابة "أخباراليوم" تقريرا يظهر الفوائد التي يحصل عليها كل من يعتاد تناول ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة خاصة في فصل الشتاء، حيث أن تناول البطاطا يحدث تغييرا شاملا في مختلف أنحاء الجسم.تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامينات ومعادن مثل البوتاسيوم الذي يلعب دورل كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، كمل يحافظ البوتاسيوم على اتزان السوائل في الجسم ومستويات ضغط الدم.تعزز البطاطا الحلوة مناعة الجسم بفضل غناها بفيتامين (ج) والبيتا كاروتين، وهو ما يجعلها تكافح الالتهابات والأمراض العديدة، وخاصة نزلات البرد في الشتاء، كما تحتوي على مادة الكولين، التي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة مثل التهابات الجهاز التنفسي والربو.تمد البطاطا الحلوة بقدر كبير من الطاقة لأنها مصدرا للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جم منها مشوية "ثمرة واحدة" تمدنا بما يقارب 89 سعرا حراريا، ما يجعلها وجبة مثالية لمن يرغبون في زيادة أوزانهم والتخلص من النحافة.وذلك أن البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض ، وأثبتت الأبحاث أنها تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى داء السكري، فضلا عن أنها مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.تحتوي البطاطا الحلوة على كميات وفيرة من فيتامين (أ) المعروف بفيتامين الجمال، والبيتا كاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة وخاصة التجاعيد، ويعمل البيتا كاروتين على تعزيز صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يظهر مع التقدم في العمر.أفادت دراسات أجريت مؤخرا بأن للبطاطا الحلوة قدرة على مكافحة سرطان البروستاتا وسرطان القولون، ذلك لأنها غنية بمركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.تمد البطاطا الجهاز الهضمي بكمية كافية من الألياف، ويوصى الأطباء بتناول كمية من الألياف الغذائية لا تقل يوميا عن 25-30 جراما، وينتج عن عدم تناول الألياف الإصابة بالتلبكات المعوية والإمساك واضطرابات الهضم الأخرى.تحتوي البطاطا الحلوة على للحديد والفوليت لذلك فإن لها دور في الوقاية من فقر الدم، كما ينصح بها الأطباء للحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم.
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مجتمع, الأخبار

تغير مذهل يحدثه تناول ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة يوميا

16:59 GMT 21.11.2021
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Photo / Pixabay
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تمنح البطاطا الحلوة لمن يتناولها في فصل الشتاء الشعور بالدفء لما تحتويه من عناصر تمد الجسم بالطاقة فضلا عن مذاقها المحبب للكبار والصغار.
عرضت بوابة "أخباراليوم" تقريرا يظهر الفوائد التي يحصل عليها كل من يعتاد تناول ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة خاصة في فصل الشتاء، حيث أن تناول البطاطا يحدث تغييرا شاملا في مختلف أنحاء الجسم.
تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامينات ومعادن مثل البوتاسيوم الذي يلعب دورل كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، كمل يحافظ البوتاسيوم على اتزان السوائل في الجسم ومستويات ضغط الدم.
تعزز البطاطا الحلوة مناعة الجسم بفضل غناها بفيتامين (ج) والبيتا كاروتين، وهو ما يجعلها تكافح الالتهابات والأمراض العديدة، وخاصة نزلات البرد في الشتاء، كما تحتوي على مادة الكولين، التي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة مثل التهابات الجهاز التنفسي والربو.
تمد البطاطا الحلوة بقدر كبير من الطاقة لأنها مصدرا للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جم منها مشوية "ثمرة واحدة" تمدنا بما يقارب 89 سعرا حراريا، ما يجعلها وجبة مثالية لمن يرغبون في زيادة أوزانهم والتخلص من النحافة.
وذلك أن البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض ، وأثبتت الأبحاث أنها تساعد في خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى داء السكري، فضلا عن أنها مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.
تحتوي البطاطا الحلوة على كميات وفيرة من فيتامين (أ) المعروف بفيتامين الجمال، والبيتا كاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة وخاصة التجاعيد، ويعمل البيتا كاروتين على تعزيز صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يظهر مع التقدم في العمر.
أفادت دراسات أجريت مؤخرا بأن للبطاطا الحلوة قدرة على مكافحة سرطان البروستاتا وسرطان القولون، ذلك لأنها غنية بمركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.
تمد البطاطا الجهاز الهضمي بكمية كافية من الألياف، ويوصى الأطباء بتناول كمية من الألياف الغذائية لا تقل يوميا عن 25-30 جراما، وينتج عن عدم تناول الألياف الإصابة بالتلبكات المعوية والإمساك واضطرابات الهضم الأخرى.
تحتوي البطاطا الحلوة على للحديد والفوليت لذلك فإن لها دور في الوقاية من فقر الدم، كما ينصح بها الأطباء للحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم.
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