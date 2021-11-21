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جامع الجزائر يفوز بجائزة أمريكية لأفضل تصميم معماري لعام 2021
جامع الجزائر يفوز بجائزة أمريكية لأفضل تصميم معماري لعام 2021
حصل جامع الجزائر الكبير على جائزة أمريكية لأفضل تصميم معماري لعام 2021، والتي يقدمها متحف شيكاغو للهندسة المعمارية والمركز الأوروبي للفنون المعمارية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وأفادت سفارة واشنطن لدى الجزائر في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تهانينا الخالصة للجزائر لاختيار مسجد الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021، الذي توج بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأورولب لتصميم الفنون المعمارية".وأضافت السفارة في بيانها "أنجز تصميم المسجد الأعظم من طرف شركة الهندسة المعمارية يورغن إينجل أرشيتيكتن المتواجدة بألمانيا".هذا وتم اختيار المباني ومشاريع التخطيط الحضري هذا العام من 35 دولة وهي: الجزائر، النمسا، أستراليا، أذربيجان، البرازيل، بلجيكا، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، ألمانيا، هونغ كونغ، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك وهولندا والنرويج والبرتغال وقطر وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروغواي وفيتنام.وتضمنت المنافسة المساكن الجديدة والمكاتب والنقل والصحة والمدارس المدنية والمجتمعية والرياضية والدين والمكتبات والمنازل الخاصة والثقافة وطاقة الإنتاج والمحافظة عليها وإعادة التدوير والتجديد، مع إدخالات تمثل الأجمل والأكثر إبداعًا في العمارة المعاصرة.يذكر أن جوائز العمارة الدولية لعام 2021، التي يقدمها متحف شيكاغو والمركز الأوروبي للتصميم تعد أقدم جوائز العمارة العالمية وأكثرها شهرة في العالم لأفضل المباني الجديدة ومشاريع التخطيط الحضاري في العالم.
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العالم العربي, الأخبار

جامع الجزائر يفوز بجائزة أمريكية لأفضل تصميم معماري لعام 2021

12:13 GMT 21.11.2021
© onstructionweekonline.comافتتاح جامع ضخم بكلفة "صاروخية"
افتتاح جامع ضخم بكلفة صاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© onstructionweekonline.com
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حصل جامع الجزائر الكبير على جائزة أمريكية لأفضل تصميم معماري لعام 2021، والتي يقدمها متحف شيكاغو للهندسة المعمارية والمركز الأوروبي للفنون المعمارية.
وأفادت سفارة واشنطن لدى الجزائر في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تهانينا الخالصة للجزائر لاختيار مسجد الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021، الذي توج بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأورولب لتصميم الفنون المعمارية".
وأضافت السفارة في بيانها "أنجز تصميم المسجد الأعظم من طرف شركة الهندسة المعمارية يورغن إينجل أرشيتيكتن المتواجدة بألمانيا".
هذا وتم اختيار المباني ومشاريع التخطيط الحضري هذا العام من 35 دولة وهي: الجزائر، النمسا، أستراليا، أذربيجان، البرازيل، بلجيكا، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، ألمانيا، هونغ كونغ، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك وهولندا والنرويج والبرتغال وقطر وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروغواي وفيتنام.
وتضمنت المنافسة المساكن الجديدة والمكاتب والنقل والصحة والمدارس المدنية والمجتمعية والرياضية والدين والمكتبات والمنازل الخاصة والثقافة وطاقة الإنتاج والمحافظة عليها وإعادة التدوير والتجديد، مع إدخالات تمثل الأجمل والأكثر إبداعًا في العمارة المعاصرة.
يذكر أن جوائز العمارة الدولية لعام 2021، التي يقدمها متحف شيكاغو والمركز الأوروبي للتصميم تعد أقدم جوائز العمارة العالمية وأكثرها شهرة في العالم لأفضل المباني الجديدة ومشاريع التخطيط الحضاري في العالم.
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