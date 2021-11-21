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جيرارد: الفوز كمدرب يعيدني إلى أجواء اللعب في الماضي... فيديو
جيرارد: الفوز كمدرب يعيدني إلى أجواء اللعب في الماضي... فيديو
أكد ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، أن انتصارات مثل الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون، تعيده من جديد إلى أجواء التألق والاحتفال التي عاشها، عندما كان... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-21T12:24+0000
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وقال جيرارد في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن "هذه الأهداف بصدق، تعيدني إلى أجواء التألق والاحتفال، التي عشتها عندما كنت لاعبًا، وهي السبب في رغبتي بالاستمرار في اللعبة".وأضاف جيرارد: "في بعض الأحيان شعرنا بالتوتر (أمام برايتون) لكني أعتقد أننا أنهينا المباراة بمنتهى القوة. لدينا الكثير من الجوانب التي يمكننا البناء عليها. ستزداد قوتنا مع الوقت، وسنتطور إلى الأفضل".وأوقف أستون فيلا بهذا الفوز مسيرة خسائره المتتالية في الدوري، والتي استمرت على مدار خمس مباريات، وتسببت في استغنائه عن خدمات مدربه السابق دين سميث، والاستعانة بجيرارد، بديلا له في 11نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وتولى جيرارد المنصب خلفا، لدين سميث، الذي أُقيل الأحد الماضي، عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري.وقال ستيفن جيرارد، في بيان عقب تعيينه: "أستون فيلا نادٍ ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية، وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد".وأضاف: "أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسكو رينجرز، لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني".وقاد جيرارد، البالغ 41 عامًا، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998، و2015، وتوج بتسعة ألقاب في "أنفيلد"، رينجرز، لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة، منذ 2011، ومن دون أي هزيمة.
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رياضة, مجتمع, الأخبار

جيرارد: الفوز كمدرب يعيدني إلى أجواء اللعب في الماضي... فيديو

12:24 GMT 21.11.2021
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Alexey Filippov
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أكد ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، أن انتصارات مثل الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون، تعيده من جديد إلى أجواء التألق والاحتفال التي عاشها، عندما كان لاعبا.
وقال جيرارد في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن "هذه الأهداف بصدق، تعيدني إلى أجواء التألق والاحتفال، التي عشتها عندما كنت لاعبًا، وهي السبب في رغبتي بالاستمرار في اللعبة".
وأضاف جيرارد: "في بعض الأحيان شعرنا بالتوتر (أمام برايتون) لكني أعتقد أننا أنهينا المباراة بمنتهى القوة. لدينا الكثير من الجوانب التي يمكننا البناء عليها. ستزداد قوتنا مع الوقت، وسنتطور إلى الأفضل".
وأوقف أستون فيلا بهذا الفوز مسيرة خسائره المتتالية في الدوري، والتي استمرت على مدار خمس مباريات، وتسببت في استغنائه عن خدمات مدربه السابق دين سميث، والاستعانة بجيرارد، بديلا له في 11نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتولى جيرارد المنصب خلفا، لدين سميث، الذي أُقيل الأحد الماضي، عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري.
وقال ستيفن جيرارد، في بيان عقب تعيينه: "أستون فيلا نادٍ ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية، وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد".
وأضاف: "أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسكو رينجرز، لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني".
وقاد جيرارد، البالغ 41 عامًا، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998، و2015، وتوج بتسعة ألقاب في "أنفيلد"، رينجرز، لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة، منذ 2011، ومن دون أي هزيمة.
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