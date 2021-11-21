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"حزب الله" اللبناني يعلق على عملية القدس
"حزب الله" اللبناني يعلق على عملية القدس
علق "حزب الله" اللبناني على "عملية القدس"، واصفا إياها بالعملية البطولية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:40+0000
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وحسب بيان للحزب نشره موقع "النشرة" اللبناني، وصف العملية بأنها "بطولية نفذها الشيخ فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة"، متقدما  "بآيات التبريك إلى الأخوة المجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة".وقال الحزب في بيانه، إن "هذه العملية هي رد طبيعي على الجرائم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات".وصباح اليوم الأحد، قام شخص بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.وقد أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة من مخيم شعفاط، فادي أبو شخيدم، مؤكدة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، وأوقع فيهم قتلى وجرحى".** تابع المزيد من أخبار حزب الله على سبوتنيك
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العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله

"حزب الله" اللبناني يعلق على عملية القدس

15:40 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / -
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علق "حزب الله" اللبناني على "عملية القدس"، واصفا إياها بالعملية البطولية.
وحسب بيان للحزب نشره موقع "النشرة" اللبناني، وصف العملية بأنها "بطولية نفذها الشيخ فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة"، متقدما  "بآيات التبريك إلى الأخوة المجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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وقال الحزب في بيانه، إن "هذه العملية هي رد طبيعي على الجرائم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات".
ولفت إلى أنها "تبعث برسالة قوية للإسرائيلي أن كل جرائمه وعملياته الإرهابية لن تبقى من دون رد، وهذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات".
وصباح اليوم الأحد، قام شخص بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.
وقد أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة من مخيم شعفاط، فادي أبو شخيدم، مؤكدة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، وأوقع فيهم قتلى وجرحى".
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