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حفنة من المال تدفع شخصا لقتل والده في سوريا... صور
حفنة من المال تدفع شخصا لقتل والده في سوريا... صور
ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد الأشخاص بتهمة قتل والده بدافع السرقة وعلى آخرين بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فقد حصلت "حالة وفاة لشخص في ريف دمشق ناتجة عن أذية في الرأس، ومن خلال التحقيق تبين أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس من جهة الخلف عن طريق بندقية صيد ودارت الشبهات حول أحد أبناء المغدور، خاصة وأنه كان متواجداً ضمن المنزل أثناء فترة غياب باقي أفراد أسرته".وتابع البيان: "عثر أثناء تفتيش غرفته على مبلغ مالي وقدره 327 ألف ليرة سورية (نحو 131 دولارا حسب سعر التصريف الرسمي) عليه آثار دماء، وبالتحقيق معه (الابن) ومواجهته بالأدلة، اعترف بإقدامه على قتل والده ببندقية صيد أثناء نومه بدافع السرقة".وفي السياق، أضافت الداخلية السورية في بيانها: "من خلال التحقيق في الجريمة تمكنت شرطة منطقة (قرى الأسد) من كشف مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وقامت بإلقاء القبض على بعضهم وعثر على بندقيتي صيد غير مرخصتين في منزل المغدور، ودراجة نارية مهربة عائدة للجاني، ليتم مصدرته وتقديم الجناة إلى القضاء".
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العالم العربي, الأخبار

حفنة من المال تدفع شخصا لقتل والده في سوريا... صور

14:02 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 14:18 GMT 21.11.2021)
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة في سوريا
عناصر الشرطة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد الأشخاص بتهمة قتل والده بدافع السرقة وعلى آخرين بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فقد حصلت "حالة وفاة لشخص في ريف دمشق ناتجة عن أذية في الرأس، ومن خلال التحقيق تبين أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس من جهة الخلف عن طريق بندقية صيد ودارت الشبهات حول أحد أبناء المغدور، خاصة وأنه كان متواجداً ضمن المنزل أثناء فترة غياب باقي أفراد أسرته".
وتابع البيان: "عثر أثناء تفتيش غرفته على مبلغ مالي وقدره 327 ألف ليرة سورية (نحو 131 دولارا حسب سعر التصريف الرسمي) عليه آثار دماء، وبالتحقيق معه (الابن) ومواجهته بالأدلة، اعترف بإقدامه على قتل والده ببندقية صيد أثناء نومه بدافع السرقة".
وفي السياق، أضافت الداخلية السورية في بيانها: "من خلال التحقيق في الجريمة تمكنت شرطة منطقة (قرى الأسد) من كشف مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وقامت بإلقاء القبض على بعضهم وعثر على بندقيتي صيد غير مرخصتين في منزل المغدور، ودراجة نارية مهربة عائدة للجاني، ليتم مصدرته وتقديم الجناة إلى القضاء".
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