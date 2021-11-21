https://arabic.sputniknews.com/20211121/حماس-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-القدس-هو-القيادي-بالحركة-فادي-أبو-شخيدم-1050763711.html

"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم

"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة من مخيم شعفاط، فادي أبو شخيدم. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T09:41+0000

2021-11-21T09:41+0000

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وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، وأوقع فيهم قتلى وجرحى".وأضافت أن هذه العملية البطولية تحمل تحذيرا لإسرائيل لوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.كما أكدت الحركة أن "الشعب الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوقه التاريخية".وفي السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة الرشيدية في القدس وهي المدرسة التي يعمل فيها منفذ العملية، الأستاذ فادي أبو شخيدم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء شقيقه من قبل المخابرات الإسرائيلية للتحقيق.وصباح اليوم الأحد، قام شخصان بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.تابع أحدث أخبار حركة حماس عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/إسرائيل-تعلن-أن-منفذ-هجوم-إطلاق-النار-في-القدس-من-قيادات-حماس-1050763646.html

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