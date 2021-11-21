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https://arabic.sputniknews.com/20211121/حماس-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-القدس-هو-القيادي-بالحركة-فادي-أبو-شخيدم-1050763711.html
"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم
"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة من مخيم شعفاط، فادي أبو شخيدم. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:41+0000
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وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، وأوقع فيهم قتلى وجرحى".وأضافت أن هذه العملية البطولية تحمل تحذيرا لإسرائيل لوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.كما أكدت الحركة أن "الشعب الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوقه التاريخية".وفي السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة الرشيدية في القدس وهي المدرسة التي يعمل فيها منفذ العملية، الأستاذ فادي أبو شخيدم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء شقيقه من قبل المخابرات الإسرائيلية للتحقيق.وصباح اليوم الأحد، قام شخصان بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.تابع أحدث أخبار حركة حماس عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/إسرائيل-تعلن-أن-منفذ-هجوم-إطلاق-النار-في-القدس-من-قيادات-حماس-1050763646.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, حركة حماس

"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم

09:41 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 10:19 GMT 21.11.2021)
© REUTERS / RONEN ZVULUNموقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية
موقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
تابعنا عبر
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة من مخيم شعفاط، فادي أبو شخيدم.
وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، وأوقع فيهم قتلى وجرحى".
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
إسرائيل تعلن أن منفذ هجوم إطلاق النار في القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"
21 نوفمبر, 09:40 GMT
وأضافت أن هذه العملية البطولية تحمل تحذيرا لإسرائيل لوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.
كما أكدت الحركة أن "الشعب الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوقه التاريخية".
وفي السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة الرشيدية في القدس وهي المدرسة التي يعمل فيها منفذ العملية، الأستاذ فادي أبو شخيدم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء شقيقه من قبل المخابرات الإسرائيلية للتحقيق.
وصباح اليوم الأحد، قام شخصان بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.
تابع أحدث أخبار حركة حماس عبر سبوتنيك عربي.
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