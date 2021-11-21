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https://arabic.sputniknews.com/20211121/دقت-ساعة-الحقيقة-عائشة-القذافي-توجه-دعوة-لليبيين-بشأن-شقيقها-سيف-الإسلام-1050766868.html
"دقت ساعة الحقيقة"... عائشة القذافي توجه دعوة لليبيين بشأن شقيقها سيف الإسلام
"دقت ساعة الحقيقة"... عائشة القذافي توجه دعوة لليبيين بشأن شقيقها سيف الإسلام
أصدرت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بيانا بشأن ترشح أخيها سيف الإسلام معمر القذافي لرئاسة ليبيا، موجهة دعوة إلى الليبين. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:50+0000
2021-11-21T15:50+0000
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أخبار ليبيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الليبية
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وأضافت بقولها: "لقد دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة، في العسرة واليسرة".وكان المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، دعا يوم الأربعاء الماضي، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.وشدد سيف الإسلام، في أول بيان له بعد تقديم أوراق ترشحه، "على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية"، مشيرا إلى أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من اتخاذ القرار من دونها.وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما قدم خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211114/إعلام-سيف-الإسلام-القذافي-يتقدم-بأوراق-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-1050699157.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية

"دقت ساعة الحقيقة"... عائشة القذافي توجه دعوة لليبيين بشأن شقيقها سيف الإسلام

15:50 GMT 21.11.2021
© REUTERS / Handout .سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Handout .
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أصدرت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بيانا بشأن ترشح أخيها سيف الإسلام معمر القذافي لرئاسة ليبيا، موجهة دعوة إلى الليبين.
سيف الإسلام معمر القذافي‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
بعد بعيو... سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية
14 نوفمبر, 11:06 GMT
وأضافت بقولها: "لقد دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة، في العسرة واليسرة".
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، دعا يوم الأربعاء الماضي، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
وشدد سيف الإسلام، في أول بيان له بعد تقديم أوراق ترشحه، "على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية"، مشيرا إلى أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من اتخاذ القرار من دونها.
وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما قدم خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك
© Sputnikالانتخابات الرئاسية الليبية
الانتخابات الرئاسية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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