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https://arabic.sputniknews.com/20211121/رجال-إطفاء-يوقفون-السير-لمساعدة-امرأة-مسنة-لعبور-الطريق-في-مشهد-إنسانيفيديو-1050763948.html
رجال إطفاء يوقفون السير لمساعدة امرأة مسنة لعبور الطريق في مشهد إنساني...فيديو
رجال إطفاء يوقفون السير لمساعدة امرأة مسنة لعبور الطريق في مشهد إنساني...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة على أحد الشوارع في مدينة كالينغراد الروسية، يظهر مبادرة إنسانية قام بها... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T10:34+0000
2021-11-21T10:34+0000
2021-11-21T10:34+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع المصور قيام رجال 3 رجال إطفاء كانوا يستقلون سيارتهم في أحد شوارع المدينة، بقطع الطريق لمساعدة امرأة مسنة لعبوره.حيث قطع الرجال الطريق بسيارتهم، وترجلوا منها واتجه رجلان لإيقاف السيارات القادمة.بينما قام رجل آخر بمساعدتها على عبور الطريق، في مشهد إنساني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجال إطفاء يوقفون السير لمساعدة امرأة مسنة لعبور الطريق في مشهد إنساني...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة على أحد الشوارع في مدينة كالينغراد الروسية، يظهر مبادرة إنسانية قام بها فريق من رجال الإطفاء.
ويظهر المقطع المصور قيام رجال 3 رجال إطفاء كانوا يستقلون سيارتهم في أحد شوارع المدينة، بقطع الطريق لمساعدة امرأة مسنة لعبوره.
حيث قطع الرجال الطريق بسيارتهم، وترجلوا منها واتجه رجلان لإيقاف السيارات القادمة.
بينما قام رجل آخر بمساعدتها على عبور الطريق، في مشهد إنساني.