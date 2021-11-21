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https://arabic.sputniknews.com/20211121/ريال-مدريد-يسقط-حصون-غرناطة-برباعية-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1050769310.html
ريال مدريد يسقط حصون غرناطة برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو
ريال مدريد يسقط حصون غرناطة برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو
فاز ريال مدريد 4-1 خارج أرضه على غرناطة بعد تمريرتين حاسمتين من توني كروس، ليتصدر مؤقتا دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وجاء أهداف ريال بواسطة ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وفينيسيوس جونيور وفيرلان مندي، ليتقدم ريال بفارق نقطتين على إشبيلية صاحب المركز الثاني وريال سوسيداد ثالث الترتيب الذي يواجه بلنسية اليوم.وبدأ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بقوة وتقدم 2-صفر بعد 25 دقيقة بهدفي أسينسيو وناتشو من تمريرتين من كروس.لكن بعد دقائق قلص لويس سواريز الفارق لغرناطة بعد تسديدة أبدلت اتجاهها في ناتشو وخدعت تيبو كورتوا حارس ريال، الذي قفز على الجانب الأيسر بينما ذهبت الكرة في الاتجاه الآخر.وتلقى غرناطة ضربة في إدراك التعادل حيث سجل فينيسيوس بعد الاستراحة بقليل بعد مجهود جماعي بمشاركة كريم بنزيمة وكاسيميرو.وبعد طرد مونتشو لاعب غرناطة بسبب خطأ عنيف ضد فينيسيوس، اختتم مندى أهداف الفريق الزائر.وقال أسينسيو للصحفيين بعدما سجل هدفه الأول منذ سبتمبر/أيلول "من الصعب الوصول إلى إيقاع اللعب بعد التوقف الدولي، لكن سعداء بمستوانا. قدمنا مباراة رائعة".وأضاف "سنخوض جدولا صعبا حتى فترة عيد الميلاد (ثماني مباريات في 30 يوما)، ونحتاج إلى تركيز إضافي خلال تلك الفترة".وهذا الفوز الثالث على التوالي لريال في الدوري، ويستعد للعب خارج أرضه ضد شريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء. وأذاق الفريق القادم من مولدوفا منافسه ريال خسارته الأولى هذا الموسم في دور المجموعات عندما فاز على العملاق الإسباني 2-1 في مدريد في سبتمبر/أيلول الماضي.ويحتل غرناطة، الذي فاز في مباراتين فقط هذا الموسم، المركز الثالث من أسفل الترتيب ويقبع في منطقة الهبوط.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/إعلام-مانشستر-يونايتد-يحاول-إقناع-زين-الدين-زيدان-بتدريبه-1050712856.html
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مجتمع, الأخبار, رياضة

ريال مدريد يسقط حصون غرناطة برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو

21:18 GMT 21.11.2021
© REUTERS / JON NAZCAريال مدريد يسقط حصون غرناطة برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو
ريال مدريد يسقط حصون غرناطة برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / JON NAZCA
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فاز ريال مدريد 4-1 خارج أرضه على غرناطة بعد تمريرتين حاسمتين من توني كروس، ليتصدر مؤقتا دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.
وجاء أهداف ريال بواسطة ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وفينيسيوس جونيور وفيرلان مندي، ليتقدم ريال بفارق نقطتين على إشبيلية صاحب المركز الثاني وريال سوسيداد ثالث الترتيب الذي يواجه بلنسية اليوم.
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
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15 نوفمبر, 16:32 GMT
وبدأ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بقوة وتقدم 2-صفر بعد 25 دقيقة بهدفي أسينسيو وناتشو من تمريرتين من كروس.
لكن بعد دقائق قلص لويس سواريز الفارق لغرناطة بعد تسديدة أبدلت اتجاهها في ناتشو وخدعت تيبو كورتوا حارس ريال، الذي قفز على الجانب الأيسر بينما ذهبت الكرة في الاتجاه الآخر.
وتلقى غرناطة ضربة في إدراك التعادل حيث سجل فينيسيوس بعد الاستراحة بقليل بعد مجهود جماعي بمشاركة كريم بنزيمة وكاسيميرو.
وبعد طرد مونتشو لاعب غرناطة بسبب خطأ عنيف ضد فينيسيوس، اختتم مندى أهداف الفريق الزائر.
وقال أسينسيو للصحفيين بعدما سجل هدفه الأول منذ سبتمبر/أيلول "من الصعب الوصول إلى إيقاع اللعب بعد التوقف الدولي، لكن سعداء بمستوانا. قدمنا مباراة رائعة".
وأضاف "سنخوض جدولا صعبا حتى فترة عيد الميلاد (ثماني مباريات في 30 يوما)، ونحتاج إلى تركيز إضافي خلال تلك الفترة".
وهذا الفوز الثالث على التوالي لريال في الدوري، ويستعد للعب خارج أرضه ضد شريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.
 وأذاق الفريق القادم من مولدوفا منافسه ريال خسارته الأولى هذا الموسم في دور المجموعات عندما فاز على العملاق الإسباني 2-1 في مدريد في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويحتل غرناطة، الذي فاز في مباراتين فقط هذا الموسم، المركز الثالث من أسفل الترتيب ويقبع في منطقة الهبوط.
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