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سيدات مصر في الكاراتيه يتوجن ببطولة العالم فئة "الكوميتيه"... فيديو
سيدات مصر في الكاراتيه يتوجن ببطولة العالم فئة "الكوميتيه"... فيديو
توج منتخب سيدات مصر للكاراتيه، اليوم الأحد، ببطولة العالم في الأولمبياد المقامة في دبي فئة الكوميتيه. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T16:23+0000
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والكوميتيه تعني حرفيا "تصارع اليدين"، هو أحد أقسام الكاراتيه الثلاثة، جنبا إلى جنب مع الكيهون والكاتا.وفاز منتخب الفراعنة بقيادة  فريال أشرف صاحبة ذهبية الأولمبياد في الكوميتيه، على فرنسا 2-1، لتحقق بذلك إنجازا تاريخيا بجمعها بين ذهبية الفردي، وذهبية الفرق، بحسب موقع "مصراوي".وضم منتخب مصر في مسابقة الكوميتيه إلى جانب فريال أشرف كل من ياسمين الهواري وسهيلة أبو إسماعيل ومنه شعبان.كذلك توج منتخب مصر للسيدات بالميدالية البرونزية في منافسات الكاتا الجماعية، التي مثلها فيها نهى عنتر وأسماء مجدي وآية هشام.كما حققت لاعبات مصريات ميداليات فردية في البطولة المقامة في دبي، حيث حصدت أحلام يوسف الذهبية في مسابقة 55 كغم كوميتيه، فيما فازت ياسمين الجويلي ببرونزية وزن 50 كغم، وحصد علي الصاوي البرونزية متلغبا علي بطل المجر في وزن تحت 67 كغم.يشار إلى أن منتخب مصر شارك في منافسات بطولة العالم للكاراتيه ببعثة مكونة من 22 لاعب ولاعبة.وتعد فريال أشرف، أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة أذربيجان إرينا زارتسكا بنتيجة 2-صفر، في نهائي الكوميتيه لوزن أكثر من 61 كيلوغراما، في في أولمبياد طوكيو 2020.
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الأخبار, مجتمع, رياضة

سيدات مصر في الكاراتيه يتوجن ببطولة العالم فئة "الكوميتيه"... فيديو

16:23 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 16:27 GMT 21.11.2021)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEالبطلة المصرية فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020
البطلة المصرية فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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توج منتخب سيدات مصر للكاراتيه، اليوم الأحد، ببطولة العالم في الأولمبياد المقامة في دبي فئة الكوميتيه.
والكوميتيه تعني حرفيا "تصارع اليدين"، هو أحد أقسام الكاراتيه الثلاثة، جنبا إلى جنب مع الكيهون والكاتا.
وفاز منتخب الفراعنة بقيادة  فريال أشرف صاحبة ذهبية الأولمبياد في الكوميتيه، على فرنسا 2-1، لتحقق بذلك إنجازا تاريخيا بجمعها بين ذهبية الفردي، وذهبية الفرق، بحسب موقع "مصراوي".
وضم منتخب مصر في مسابقة الكوميتيه إلى جانب فريال أشرف كل من ياسمين الهواري وسهيلة أبو إسماعيل ومنه شعبان.
كذلك توج منتخب مصر للسيدات بالميدالية البرونزية في منافسات الكاتا الجماعية، التي مثلها فيها نهى عنتر وأسماء مجدي وآية هشام.
لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف، لحظة فوزها التاريخي في أولمبياد طوكيو بأول ذهبية نسائية عبر تاريخ مشاركات بلادها في الأولمبياد، 7 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2021
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كما حققت لاعبات مصريات ميداليات فردية في البطولة المقامة في دبي، حيث حصدت أحلام يوسف الذهبية في مسابقة 55 كغم كوميتيه، فيما فازت ياسمين الجويلي ببرونزية وزن 50 كغم، وحصد علي الصاوي البرونزية متلغبا علي بطل المجر في وزن تحت 67 كغم.
يشار إلى أن منتخب مصر شارك في منافسات بطولة العالم للكاراتيه ببعثة مكونة من 22 لاعب ولاعبة.
وتعد فريال أشرف، أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة أذربيجان إرينا زارتسكا بنتيجة 2-صفر، في نهائي الكوميتيه لوزن أكثر من 61 كيلوغراما، في في أولمبياد طوكيو 2020.
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