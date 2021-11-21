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صحيفة: روسيا لقنت الولايات المتحدة درسا مهما باستخدام "تو-95"
صحيفة: روسيا لقنت الولايات المتحدة درسا مهما باستخدام "تو-95"
أرسلت موسكو إشارة واضحة إلى واشنطن بمساعدة حاملات الصواريخ "تو-95 إم إس"، حسبما كتبت صحيفة "NetEase" الصينية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:51+0000
2021-11-21T09:51+0000
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لاحظ محللون، أن الولايات المتحدة أعلنت أن روسيا تشكل تهديدًا خطيرًا، في المقام الأول للدول الأوروبية. تحت ستار هذا الخطاب، تستخدم واشنطن قواتها، فضلاً عن قدرات شركاء الناتو، لممارسة ضغوط غير مسبوقة على موسكو.يقول خبراء "NetEase": "يقوم حلف شمال الأطلسي بانتظام بإجراء مناورات عسكرية وعمليات استفزازية أخرى بالقرب من الحدود الروسية".هذاغ وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قامت حاملتا صواريخ روسيتان حديثتان من طراز "تو-95 إس إم" بدورية جوية فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ وتشوكشي وأوكوتسك. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها كانت رحلة جوية مخطط لها. في الوقت نفسه، فإن المحللين الصينيين مقتنعون بأن ظهور قاذفات بالقرب من ألاسكا أصبح تحذيرًا خطيرًا للولايات المتحدة.لاحظ مؤلفو "NetEase" أن "الجيش الأمريكي يشعر بالقلق من ناقلات الصواريخ الروسية التي تحلق فوق مياه القطب الشمالي". "ليس من قبيل المصادفة أن القوات الجوية الأمريكية عززت مرارًا وتكرارًا قاعدة إلسون الجوية في ألاسكا بمقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35A".في اليوم نفسه، قامت قاذفتان من طراز تو-95إس إم، برفقة حاملات صواريخ صينية، بدورية مشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وفقًا لمراقبين من جمهورية الصين الشعبية، أصبحت هذه المهمة الجوية أيضًا تحذيرًا لواشنطن، نظرًا لأن للجيش الأمريكي العديد من القواعد في اليابان.عندما يتم تجاهل الاحتجاجات الكلامية، تتخذ روسيا إجراءات وهجمات مضادة ردًا على الاستفزازات الخطيرة من الغرب.
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رصد عسكري, الأخبار

صحيفة: روسيا لقنت الولايات المتحدة درسا مهما باستخدام "تو-95"

09:51 GMT 21.11.2021
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "تو-95إم إس"
طائرة تو-95إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© وزارة الدفاع الروسية
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أرسلت موسكو إشارة واضحة إلى واشنطن بمساعدة حاملات الصواريخ "تو-95 إم إس"، حسبما كتبت صحيفة "NetEase" الصينية.
لاحظ محللون، أن الولايات المتحدة أعلنت أن روسيا تشكل تهديدًا خطيرًا، في المقام الأول للدول الأوروبية. تحت ستار هذا الخطاب، تستخدم واشنطن قواتها، فضلاً عن قدرات شركاء الناتو، لممارسة ضغوط غير مسبوقة على موسكو.
يقول خبراء "NetEase": "يقوم حلف شمال الأطلسي بانتظام بإجراء مناورات عسكرية وعمليات استفزازية أخرى بالقرب من الحدود الروسية".
كانت مناورات القوات الجوية الأمريكية الأخيرة خطيرة للغاية، عندما اقتربت القاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية من المجال الجوي الروسي. كما تقوم طائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي بـ "طلعات جوية" كثيرا. ومع ذلك، روسيا ترد بقوة على الاستفزازات.
هذاغ وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قامت حاملتا صواريخ روسيتان حديثتان من طراز "تو-95 إس إم" بدورية جوية فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ وتشوكشي وأوكوتسك. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها كانت رحلة جوية مخطط لها. في الوقت نفسه، فإن المحللين الصينيين مقتنعون بأن ظهور قاذفات بالقرب من ألاسكا أصبح تحذيرًا خطيرًا للولايات المتحدة.
لاحظ مؤلفو "NetEase" أن "الجيش الأمريكي يشعر بالقلق من ناقلات الصواريخ الروسية التي تحلق فوق مياه القطب الشمالي". "ليس من قبيل المصادفة أن القوات الجوية الأمريكية عززت مرارًا وتكرارًا قاعدة إلسون الجوية في ألاسكا بمقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35A".
في اليوم نفسه، قامت قاذفتان من طراز تو-95إس إم، برفقة حاملات صواريخ صينية، بدورية مشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وفقًا لمراقبين من جمهورية الصين الشعبية، أصبحت هذه المهمة الجوية أيضًا تحذيرًا لواشنطن، نظرًا لأن للجيش الأمريكي العديد من القواعد في اليابان.
كتب موقع NetEase: "لقد علمت روسيا الولايات المتحدة درسًا مهمًا من خلال إظهار أنها تمتلك سلاحًا ليس أقل قوة من خصومها".
عندما يتم تجاهل الاحتجاجات الكلامية، تتخذ روسيا إجراءات وهجمات مضادة ردًا على الاستفزازات الخطيرة من الغرب.
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