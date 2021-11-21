https://arabic.sputniknews.com/20211121/علامة-تحدث-أثناء-الليل-تشير-إلى-الإصابة-بالسرطان-1050767425.html

علامة تحدث أثناء الليل تشير إلى الإصابة بالسرطان

علامة تحدث أثناء الليل تشير إلى الإصابة بالسرطان

هل تذهب إلى المرحاض أثناء الليل؟ ربما يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T16:57+0000

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سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأعراض الموجودة في البول.طبقا لموقع إكسبريس يو كيه، يمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، فإذا كنت تتبوّل كثيرًا، بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للاندفاع إلى الحمام، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.تتمثل إحدى الصعوبات في تشخيص سرطان البروستاتا في أنه غالبًا لا يظهر مع العديد من الأعراض حتى يتقدم المرض، لكن ربما يكون الاستيقاظ في الليل الذي غالبًا ما يسمى: التبول الليلي.يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على وجود ورم متزايد يضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة، ولذلك إذا لاحظت أنك كنت بحاجة إلى التبول كثيرًا، بما في ذلك في منتصف الليل، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب لفحصها.وفي أغلب الأحيان، لا يكون السبب خطيرًا مثل السرطان، ولكنه أكثر شيوعًا مثل تضخم البروستاتا، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لاستبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا هي زيارة طبيبك العام وإجراء الفحص.إذا تحدثت إلى طبيبك وقال لك إنه يجب إجراء فحص البروستاتا، فهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات المختلفة.من المرجح أن يختبر طبيبك بولك لاستبعاد الأسباب الأخرى، قم بإجراء فحص رقمي للمستقيم - حيث يشعر الطبيب بالبروستاتا للتحقق من تضخمها - وربما فحص الدم.بالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان البروستاتا:صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانةتدفق ضعيفالشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيحتقطر البول بعد الانتهاء من التبولالحاجة المفاجئة للتبولقد يواجه المريض أيضًا أعراضًا أخرى، منها:آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوضمشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليهدم في البول أو السائل المنويفقدان الوزن غير المبرر

https://arabic.sputniknews.com/20210921/تجربة-جديدة-تعالج-مرضى-سرطان-البروستاتا-في-أسبوع-واحد-فقط-وبريطانيا-تبدأ-في-التنفيذ-1050207179.html

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