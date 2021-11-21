تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/علامة-تحدث-أثناء-الليل-تشير-إلى-الإصابة-بالسرطان-1050767425.html
علامة تحدث أثناء الليل تشير إلى الإصابة بالسرطان
علامة تحدث أثناء الليل تشير إلى الإصابة بالسرطان
هل تذهب إلى المرحاض أثناء الليل؟ ربما يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T16:57+0000
2021-11-21T16:57+0000
الأخبار
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753871_0:88:3072:1826_1920x0_80_0_0_6b6e6a7e843434b59d8282372cb6ddcd.jpg
سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأعراض الموجودة في البول.طبقا لموقع إكسبريس يو كيه، يمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، فإذا كنت تتبوّل كثيرًا، بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للاندفاع إلى الحمام، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.تتمثل إحدى الصعوبات في تشخيص سرطان البروستاتا في أنه غالبًا لا يظهر مع العديد من الأعراض حتى يتقدم المرض، لكن ربما يكون الاستيقاظ في الليل الذي غالبًا ما يسمى: التبول الليلي.يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على وجود ورم متزايد يضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة، ولذلك إذا لاحظت أنك كنت بحاجة إلى التبول كثيرًا، بما في ذلك في منتصف الليل، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب لفحصها.وفي أغلب الأحيان، لا يكون السبب خطيرًا مثل السرطان، ولكنه أكثر شيوعًا مثل تضخم البروستاتا، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لاستبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا هي زيارة طبيبك العام وإجراء الفحص.إذا تحدثت إلى طبيبك وقال لك إنه يجب إجراء فحص البروستاتا، فهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات المختلفة.من المرجح أن يختبر طبيبك بولك لاستبعاد الأسباب الأخرى، قم بإجراء فحص رقمي للمستقيم - حيث يشعر الطبيب بالبروستاتا للتحقق من تضخمها - وربما فحص الدم.بالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان البروستاتا:صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانةتدفق ضعيفالشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيحتقطر البول بعد الانتهاء من التبولالحاجة المفاجئة للتبولقد يواجه المريض أيضًا أعراضًا أخرى، منها:آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوضمشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليهدم في البول أو السائل المنويفقدان الوزن غير المبرر
https://arabic.sputniknews.com/20210921/تجربة-جديدة-تعالج-مرضى-سرطان-البروستاتا-في-أسبوع-واحد-فقط-وبريطانيا-تبدأ-في-التنفيذ-1050207179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753871_0:0:3072:1930_1920x0_80_0_0_7d263076f96b32ca1e1f78c0bc0254af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, منوعات, مجتمع

علامة تحدث أثناء الليل تشير إلى الإصابة بالسرطان

16:57 GMT 21.11.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhuaحملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021
حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
تابعنا عبر
هل تذهب إلى المرحاض أثناء الليل؟ ربما يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان.
سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأعراض الموجودة في البول.
الكشف عن سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2021
تجربة جديدة تعالج مرضى سرطان البروستاتا في أسبوع واحد فقط وبريطانيا تبدأ في التنفيذ
21 سبتمبر, 04:37 GMT
طبقا لموقع إكسبريس يو كيه، يمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، فإذا كنت تتبوّل كثيرًا، بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للاندفاع إلى الحمام، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.
تتمثل إحدى الصعوبات في تشخيص سرطان البروستاتا في أنه غالبًا لا يظهر مع العديد من الأعراض حتى يتقدم المرض، لكن ربما يكون الاستيقاظ في الليل الذي غالبًا ما يسمى: التبول الليلي.
يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على وجود ورم متزايد يضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة، ولذلك إذا لاحظت أنك كنت بحاجة إلى التبول كثيرًا، بما في ذلك في منتصف الليل، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب لفحصها.
وفي أغلب الأحيان، لا يكون السبب خطيرًا مثل السرطان، ولكنه أكثر شيوعًا مثل تضخم البروستاتا، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لاستبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا هي زيارة طبيبك العام وإجراء الفحص.
إذا تحدثت إلى طبيبك وقال لك إنه يجب إجراء فحص البروستاتا، فهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات المختلفة.
من المرجح أن يختبر طبيبك بولك لاستبعاد الأسباب الأخرى، قم بإجراء فحص رقمي للمستقيم - حيث يشعر الطبيب بالبروستاتا للتحقق من تضخمها - وربما فحص الدم.
بالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان البروستاتا:
صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانة
تدفق ضعيف
الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح
تقطر البول بعد الانتهاء من التبول
الحاجة المفاجئة للتبول
قد يواجه المريض أيضًا أعراضًا أخرى، منها:
آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض
مشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليه
دم في البول أو السائل المنوي
فقدان الوزن غير المبرر
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"