https://arabic.sputniknews.com/20211121/قائمة-الخضر-لكأس-العرب-في-قطر-برتبة-منتخب-أول-1050765099.html

قائمة "الخضر" لكأس العرب في قطر برتبة منتخب أول

قائمة "الخضر" لكأس العرب في قطر برتبة منتخب أول

حملت قائمة المنتخب الجزائري المشاركة في كأس العرب مفاجأة للعناصر المشاركة في التربصات الماضية، إذ لم تشتمل إلا على خمسة أسماء ناشطة في البطولة المحلية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

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واقتصرت قائمة المدرب مجيد بوقرة على كل من دراوي ومريزاق ومجادل وبوقرة وزروقي من فريقي شباب بلوزداد ونادي بارادو، ما أثار العديد من التساؤلات.وكان أول المنتقدين، الحارس مليك عسلة، الذي ينشط في نادي الحزم السعودي، حيث كتب عسلة على حسابه في "إنستغرام"، قائلا: "يبدو أنني غير مرئي أو من كوكب آخر".وسار المدافع أيوب عزي على خطى، عسلة، وكتب على حسابه في "إنستغرام": "يبدو أننا لسنا جزائريين بما فيه الكفاية لاستدعائنا إلى المنتخب".وأعلن مجيد بوقرة عن قائمة المنتخب المحلي، المعنية بالمشاركة في كأس العرب في قطر نهاية الشهر الجاري، وهي القائمة التي عرفت حضور لاعبي المنتخب الأول بقوة، على غرار مبولحي و بونجاح وتاهرات وعبد اللاوي وبلعمري وحسين بن عيادة و بدران والحارس زغبة.كما عرفت القائمة عودة براهيمي وسوداني ومهدي عبيد إلى "الخضر" من بوابة المنتخب المحلي.وفضّل المدرب بوقرة الاعتماد على خبرة اللاعبين المتواجدين في القائمة، لضمان تحضير جيد لهم قبل كأس أمم أفريقيا، ما يجسد ما أكده بوقرة في آخر تصريح له، عندما قال بأن الهدف الحالي هو تحضير لاعبين للمنتخب الأول.

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