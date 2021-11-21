تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/قيس-سعيد-يشرح-أسباب-قراراته-الأخيرة-لبلينكن-والأخير-يؤكد-دعم-واشنطن-لتونس-1050764903.html
قيس سعيد يشرح أسباب قراراته الأخيرة لبلينكن والأخير يؤكد دعم واشنطن لتونس
قيس سعيد يشرح أسباب قراراته الأخيرة لبلينكن والأخير يؤكد دعم واشنطن لتونس
تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، حيث تم مناقشة العلاقات التونسية الأمريكية والأسباب التي أدت إلى الإجراءات... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T12:47+0000
2021-11-21T12:47+0000
الأخبار
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/48/1043934847_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_18f99b67c85e00cbf3edbb4be70dda3e.jpg
وحسب بيان الرئاسة التونسية، بحث الجانبان خلال المحادثة العلاقات التونسية الأمريكية وسبل تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس.كما أكد الرئيس التونسي لوزير الخارجية الأمريكي أن معظم ما ينشر في الخارج عن تونس لا أساس له من الصحة ولا علاقة له بالواقع، لافتا إلى أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، للخروج بهذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.وبدوره، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التنفيذ في أسرع الأوقات، مؤكدا مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس.واستحوذ الرئيس التونسي على جميع السلطات تقريبا في يوليو/تموز وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب قبل تنصيب رئيس وزراء جديد والإعلان عن قدرته على الحكم بمرسوم.ولكن سعيد قال إن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد.وتشهد تونس احتجاجات تطالب سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية سعيد على إعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.تابع أحدث أخبار تونس عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/الرئيس-التونسي-يعلن-أنه-بصدد-إعداد-جدول-زمني-لتعديل-النظام-السياسي-1050752697.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/48/1043934847_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_01b96123e657e4551716ee0c9268d63d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تونس اليوم

قيس سعيد يشرح أسباب قراراته الأخيرة لبلينكن والأخير يؤكد دعم واشنطن لتونس

12:47 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، حيث تم مناقشة العلاقات التونسية الأمريكية والأسباب التي أدت إلى الإجراءات الأخيرة في تونس.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، بحث الجانبان خلال المحادثة العلاقات التونسية الأمريكية وسبل تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس.
كما تطرقا إلى أسباب الإجراءات التي لجأ إليها الرئيس التونسي مؤخرا، حيث أوضح سعيد أنه اضطر إلى ذلك بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي واللفظي، وذلك بالإضافة إلى الفساد الذي انتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
الرئيس التونسي يعلن أنه بصدد إعداد جدول زمني لتعديل النظام السياسي
19 نوفمبر, 12:53 GMT
كما أكد الرئيس التونسي لوزير الخارجية الأمريكي أن معظم ما ينشر في الخارج عن تونس لا أساس له من الصحة ولا علاقة له بالواقع، لافتا إلى أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، للخروج بهذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.
وبدوره، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التنفيذ في أسرع الأوقات، مؤكدا مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس.
واستحوذ الرئيس التونسي على جميع السلطات تقريبا في يوليو/تموز وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب قبل تنصيب رئيس وزراء جديد والإعلان عن قدرته على الحكم بمرسوم.
ولكن سعيد قال إن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد.
وتشهد تونس احتجاجات تطالب سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية سعيد على إعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.
تابع أحدث أخبار تونس عبر سبوتنيك عربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"