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https://arabic.sputniknews.com/20211121/كيف-علق-الحزب-العربي-الوحيد-في-الائتلاف-الحاكم-بإسرائيل-على-هجوم-القدس؟-1050766507.html
كيف علق الحزب العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم بإسرائيل على هجوم القدس؟
كيف علق الحزب العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم بإسرائيل على هجوم القدس؟
علق الحزب العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم بإسرائيل على هجوم نفذه فلسطيني من حركة "حماس" في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:04+0000
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وقال حزب القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120) برئاسة منصور عباس، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " لعقود من الزمن، عارض الحزب وأدان وعمل على منع إلحاق الأذى بالأبرياء من كلا الجانبين، وسيواصل القيام بذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الأبرياء".وعلقت القائمة الموحدة على دعوة حزب الليكود بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لها في وقت سابق اليوم لإدانة الهجوم بالقول: "لا يمكن لليكود أن يعظنا بالأخلاق، بعد سنوات عديدة قاد الحكومة وفشل في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الداخلي، لذلك فإن وقتهم قد انتهى".وصباح اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211121/حماس-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-القدس-هو-القيادي-بالحركة-فادي-أبو-شخيدم-1050763711.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

كيف علق الحزب العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم بإسرائيل على هجوم القدس؟

15:04 GMT 21.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWADيهودي يصلي بالقرب من مقبرة جبلية بالقرب من مدينة القدس القديمة
يهودي يصلي بالقرب من مقبرة جبلية بالقرب من مدينة القدس القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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علق الحزب العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم بإسرائيل على هجوم نفذه فلسطيني من حركة "حماس" في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.
وقال حزب القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120) برئاسة منصور عباس، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " لعقود من الزمن، عارض الحزب وأدان وعمل على منع إلحاق الأذى بالأبرياء من كلا الجانبين، وسيواصل القيام بذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الأبرياء".
موقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم
21 نوفمبر, 09:41 GMT
وأضاف: "لطالما دعا الحزب إلى الحفاظ على قدسية الحياة، وتجنب أي نوع من العنف والسعي للعيش معا في سلام وأمن وشراكة وتسامح".
وعلقت القائمة الموحدة على دعوة حزب الليكود بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لها في وقت سابق اليوم لإدانة الهجوم بالقول: "لا يمكن لليكود أن يعظنا بالأخلاق، بعد سنوات عديدة قاد الحكومة وفشل في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الداخلي، لذلك فإن وقتهم قد انتهى".
وصباح اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.
ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.
ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".
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