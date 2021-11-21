تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/لاعب-إسرائيلي-يتسبب-في-اعتزال-بطل-الجودو-الجزائري--1050763763.html
لاعب إسرائيلي يتسبب في اعتزال بطل الجودو الجزائري
لاعب إسرائيلي يتسبب في اعتزال بطل الجودو الجزائري
أعلن فتحي نورين، بطل الجودو الجزائري، اعتزاله بشكل نهائي، بعد توقيفه عن اللعب عشر سنوات. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:52+0000
2021-11-21T09:52+0000
الأخبار
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/1049646781_0:96:1926:1186_1920x0_80_0_0_5accc0e29aaebac1447cfeb7bb63da89.jpg
وقال فتحي نورين في تصريحات لموقع "صدى البلد" إنه قرر الاعتزال، بعد قرار توقيفه، موضحا أنه سيخوض العمل في مجال التدريب.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية عاقبت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، المصارع الجزائري بسبب انسحابه من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".وحرمت اللجنة نورين ومدربه عمار بن يخلف، من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات.وأكد المصارع الجزائري إنه لن يتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث.وعقب انسحابه من مواجهة اللاعب الإسرائيلي، تلقى فتحي نورين دعما شعبيا عربيا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي.وترى الاتحادات الرياضية الدولية أن رفض مواجهة لاعب بسبب جنسيته خلطا بين السياسية والرياضة.
https://arabic.sputniknews.com/20210220/الإيراني-سعيد-مولاي-يعلق-بعد-فوزه-بالفضية-في-بطولة-الجودو-بإسرائيل-1048169014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/1049646781_0:28:1926:1238_1920x0_80_0_0_63aadf52c25587ee0e0582a9d9f10f37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, رياضة, مجتمع

لاعب إسرائيلي يتسبب في اعتزال بطل الجودو الجزائري

09:52 GMT 21.11.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZنزال جودو في أولمبياد طوكيو
نزال جودو في أولمبياد طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
تابعنا عبر
أعلن فتحي نورين، بطل الجودو الجزائري، اعتزاله بشكل نهائي، بعد توقيفه عن اللعب عشر سنوات.
وقال فتحي نورين في تصريحات لموقع "صدى البلد" إنه قرر الاعتزال، بعد قرار توقيفه، موضحا أنه سيخوض العمل في مجال التدريب.
لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي واللاعب المصري محمد عبد العال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2021
الإيراني سعيد مولاي يعلق بعد فوزه بفضية بطولة الجودو في إسرائيل
20 فبراير, 15:26 GMT
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية عاقبت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، المصارع الجزائري بسبب انسحابه من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".
وحرمت اللجنة نورين ومدربه عمار بن يخلف، من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات.
وأكد المصارع الجزائري إنه لن يتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث.
وعقب انسحابه من مواجهة اللاعب الإسرائيلي، تلقى فتحي نورين دعما شعبيا عربيا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترى الاتحادات الرياضية الدولية أن رفض مواجهة لاعب بسبب جنسيته خلطا بين السياسية والرياضة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"