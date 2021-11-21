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https://arabic.sputniknews.com/20211121/لاعب-يحتضن-والده-المدرب-بعد-تسجيله-هدفا-وأمه-تبكي-في-المدرجات-فيديو-1050766498.html
لاعب يحتضن والده المدرب بعد تسجيله هدفا وأمه تبكي في المدرجات... فيديو
لاعب يحتضن والده المدرب بعد تسجيله هدفا وأمه تبكي في المدرجات... فيديو
في لقطة مؤثرة، احتضن فرانسيسكو كونسيساو والده، مدرب نادي بورتو سيرجيو كونسيساو بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء في مرمى فيرينسي في الدور الثالث لكأس البرتغال، فيما... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T15:01+0000
2021-11-21T15:01+0000
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وقال سيرجيو كونسيساو لموقع بورتو الرسمي على الإنترنت عقب هدف نجله واحتضانه له "عندما جاء فرانسيسكو ليحتضنني، كانت الجملة الأولى التي قالها: سأشكر مهدي (طارمي) أعتقد مع وصول النتيجة إلى 4-1، كان من المهم منح ركلة الجزاء للاعب كان يبحث عن هدف منذ فترة".وأضاف المدير الفني "فرانسيسكو بالنسبة لي مثل الآخرين. ليس في المنزل بالطبع، لكن يمكنني الفصل في العلاقة جيدًا. أنا قادر على فصل دور المدرب عن دور الأب مع فرانسيسكو والأولاد الثلاثة الرائعين الآخرين".ومن جانبه قال اللاعب الشاب فرانسيسكو الذي سجل ثاني أهدافه مع الفريق الأول في 12 مباراة في كافة المسابقات: "لقد كان من دواعي الفخر والرضا أن أسجل بمساعدة الفريق بأكمله. إنه حلم تحقق. آمل أن تتحقق العديد من الأهداف لجعل هذه الجماهير سعيدة للغاية".هذا ويلعب فرانسيسكو مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، وقد تدرج في كافة فئات المنتخبات الوطنية، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول بعد.
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رياضة, مجتمع, الأخبار

لاعب يحتضن والده المدرب بعد تسجيله هدفا وأمه تبكي في المدرجات... فيديو

15:01 GMT 21.11.2021
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTEللمرة 29 في تاريخه بورتو يحرز لقب الدوري البرتغالي بعد فوزه على سبورتنغ
للمرة 29 في تاريخه بورتو يحرز لقب الدوري البرتغالي بعد فوزه على سبورتنغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
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في لقطة مؤثرة، احتضن فرانسيسكو كونسيساو والده، مدرب نادي بورتو سيرجيو كونسيساو بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء في مرمى فيرينسي في الدور الثالث لكأس البرتغال، فيما ظهرت والدته وهي تبكي في المدرجات من سعادتها بهدف نجلها مع الفريق الأول.
وقال سيرجيو كونسيساو لموقع بورتو الرسمي على الإنترنت عقب هدف نجله واحتضانه له "عندما جاء فرانسيسكو ليحتضنني، كانت الجملة الأولى التي قالها: سأشكر مهدي (طارمي) أعتقد مع وصول النتيجة إلى 4-1، كان من المهم منح ركلة الجزاء للاعب كان يبحث عن هدف منذ فترة".
وأضاف المدير الفني "فرانسيسكو بالنسبة لي مثل الآخرين. ليس في المنزل بالطبع، لكن يمكنني الفصل في العلاقة جيدًا. أنا قادر على فصل دور المدرب عن دور الأب مع فرانسيسكو والأولاد الثلاثة الرائعين الآخرين".
ومن جانبه قال اللاعب الشاب فرانسيسكو الذي سجل ثاني أهدافه مع الفريق الأول في 12 مباراة في كافة المسابقات: "لقد كان من دواعي الفخر والرضا أن أسجل بمساعدة الفريق بأكمله. إنه حلم تحقق. آمل أن تتحقق العديد من الأهداف لجعل هذه الجماهير سعيدة للغاية".
هذا ويلعب فرانسيسكو مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، وقد تدرج في كافة فئات المنتخبات الوطنية، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول بعد.
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