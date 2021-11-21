تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/ليس-زيدان-الكشف-عن-المدرب-الذي-يدعمه-رونالدو-لقيادة-مانشستر-يونايتد-1050766164.html
ليس زيدان... الكشف عن المدرب الذي يدعمه رونالدو لقيادة مانشستر يونايتد
ليس زيدان... الكشف عن المدرب الذي يدعمه رونالدو لقيادة مانشستر يونايتد
كشفت وسائل إعلام عالمية عن المدرب الذي يدعمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T14:32+0000
2021-11-21T14:32+0000
الأخبار
مجتمع
رياضة
مانشستر يونايتد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050378654_0:0:2232:1262_1920x0_80_0_0_9108cd1c4574244600e907e9f79d3ca3.jpg
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن "كريستيانو رونالدو، يدعم مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لويس إنريكي، لقيادة الفريق الأحمر"، مشيرة إلى أن رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.— Football Daily (@footballdaily) November 21, 2021وفاز إنريكي مع برشلونة بالثلاثية في عام 2015 وصعد مع منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم بجانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية ونصف نهائي يورو 2020.وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق اليوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مانشستر يونايتد عبر موقع سبوتنيك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1050378654_0:0:2232:1402_1920x0_80_0_0_23bf8ff62bcb5f83e6329c3504f79175.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, مجتمع, رياضة, مانشستر يونايتد

ليس زيدان... الكشف عن المدرب الذي يدعمه رونالدو لقيادة مانشستر يونايتد

14:32 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFFالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFF
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام عالمية عن المدرب الذي يدعمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن "كريستيانو رونالدو، يدعم مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لويس إنريكي، لقيادة الفريق الأحمر"، مشيرة إلى أن رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.
— Football Daily (@footballdaily) November 21, 2021
وفاز إنريكي مع برشلونة بالثلاثية في عام 2015 وصعد مع منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم بجانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية ونصف نهائي يورو 2020.
وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق اليوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.
وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مانشستر يونايتد عبر موقع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"